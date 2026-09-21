Mientras Kamala Harris se plantea si volver a presentarse a las elecciones presidenciales, se está volcando en las elecciones de mitad de legislatura haciendo campaña junto a otros demócratas, empezando por un viaje el martes a Míchigan para apoyar al candidato al Senado Abdul El-Sayed.

Se trata de un destino especialmente significativo para la exvicepresidenta. Míchigan fue uno de los siete estados decisivos en los que perdió frente a Donald Trump hace dos años, y ahora es uno de los seis estados que darán inicio al próximo proceso de nominación presidencial de los demócratas. Harris tiene programados más mítines en Nevada y Georgia, otros dos lugares clave en el mapa político.

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Su campaña podría servir para consolidar o debilitar su posición como posible favorita del Partido Demócrata. Aunque es una de las políticas más conocidas del país y una figura que ha roto barreras, hay quienes desean pasar página después de que no lograra derrotar a Trump cuando sustituyó al presidente Joe Biden como cabeza de lista.

«Creo que ya ha cumplido su ciclo», afirmó Barry Goodman, miembro del Comité Nacional Demócrata de Míchigan que recaudó fondos primero para Biden y luego para Harris. «Simplemente no creo que volver a presentarse sea lo mejor para el futuro de Estados Unidos».

Algunos candidatos demócratas, sobre todo en lugares donde Trump ganó por amplio margen, han descartado de forma tajante cualquier posibilidad de hacer campaña junto a Harris. «No, gracias», declaró a Politico Rob Sand, candidato a gobernador de Iowa. «Pasemos página. Necesitamos un nuevo liderazgo».

Sin embargo, muchos demócratas, entre ellos algunas mujeres negras influyentes que ayudaron a convencer a Biden para que eligiera a Harris como su compañera de candidatura en 2020, afirmaron que ella se ha ganado con creces el derecho a valorar sus opciones sin que se le meta prisa ni se le critique. Subrayando su posición única, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró recientemente a la CNN que no se presentaría a las primarias si Harris lo hiciera.

«Kamala no tiene que cumplir ningún plazo para presentarse a ningún cargo», afirmó Donna Brazile, expresidenta del Comité Nacional Demócrata que dirigió la campaña presidencial de Al Gore en el año 2000. Calificó de «pérdida de tiempo» volver a debatir la campaña truncada de Harris para 2024 y afirmó que cualquier aspirante a la Casa Blanca «debería seguir el ejemplo de Kamala y salir a la palestra» para intentar ayudar a los candidatos en las elecciones de mitad de legislatura.

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Harris no ha anunciado ningún viaje próximo a Carolina del Sur, donde los demócratas celebrarán sus primeras primarias. Antjuan Seawright, consultora política del estado, afirmó que ella podría presentar un argumento sólido a su favor, pero que otra campaña tendría que tener un enfoque y un tono diferentes.

«Va a tener que reconocer que se equivocó en algunas cosas», dijo él.

Míchigan: riesgos y oportunidades

Harris tiene un pasado político conflictivo en Míchigan. Durante la campaña de 2024, las importantes comunidades árabe-estadounidenses del estado se mostraron indignadas por el apoyo de Biden a las operaciones militares de Israel en Gaza, y se sintieron decepcionadas cuando Harris no se distanció de él tras convertirse en la candidata del partido.

El-Sayed, por su parte, es un acérrimo crítico de Israel que ha calificado la guerra de genocidio contra los palestinos, una acusación que Israel rechaza. Algunos votantes judíos lo ven con recelo, algo que él ha intentado contrarrestar pidiendo disculpas por algunos comentarios polémicos que hizo en el pasado.

El-Sayed declaró a MSNOW que «hubo cierto resentimiento» en Míchigan a raíz de las elecciones de 2024, ya que algunos votantes negros consideraban que los estadounidenses de origen árabe no habían hecho lo suficiente para apoyar a Harris.

Con motivo de la visita del exvicepresidente, afirmó que se trata de una oportunidad «para unir a comunidades que, a menudo, se han visto divididas por los acontecimientos recientes».

Su aparición conjunta será objeto de un minucioso escrutinio también por otras razones. Harris mantiene una relación tensa con el ala progresista del partido, de la que forma parte El-Sayed, y este último está deseando consolidar el apoyo de la cúpula del partido durante su campaña contra el candidato republicano Mike Rogers, un excongresista.

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«Podemos avanzar juntos en los puntos en los que coincidimos y llegar a entendernos mucho mejor en aquellos aspectos en los que quizá no hayamos estado de acuerdo, y creo que su visita a la ciudad nos ayudará a conseguirlo», afirmó El-Sayed.

Las giras políticas de Harris han sido escasas en comparación con las de posibles candidatos presidenciales como Pete Buttigieg, que se presentó a las elecciones de 2020 antes de ocupar el cargo de secretario de Transporte del Gobierno de Biden. Recientemente ha visitado Carolina del Sur y ha estado haciendo campaña a favor de otros demócratas de cara a las elecciones de mitad de legislatura.

Harris viajó a Carolina del Sur en primavera, aunque fue para asistir a actos locales del partido de menor envergadura. Recientemente participó en una reunión telefónica de movilización destinada a inscribir y movilizar a un millón más de votantes negros.

«Hay que valorar el hecho de trabajar mucho entre bastidores en lugar de estar en primer plano, sobre todo en su caso», afirmó Bre Maxwell, miembro del Comité Nacional Demócrata de Carolina del Sur. Señaló que a Harris le reporta pocos beneficios aparecer en los informativos, sabiendo que «en estos momentos sigue siendo blanco de los ataques de Donald Trump».

Jaime Harrison, natural de Carolina del Sur y que ocupó el cargo de presidente nacional del partido cuando Biden y Harris estaban en la Casa Blanca, afirmó que la envergadura de la exvicepresidenta le otorga una ventaja en cuanto al tiempo de la que no dispondrán otros posibles candidatos.

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«A muchas de estas personas que consiguen entrar rápidamente les encantaría tener ese grado de reconocimiento, les encantaría contar con ese tipo de red de contactos y disponer de ese tipo de lista de correo electrónico», afirmó Harrison.

La propia Harris ha afirmado en numerosas ocasiones, incluso en una entrevista concedida a Associated Press el año pasado, que no tiene prisa por decidir cuál será su próximo paso. «Ahora mismo, las elecciones de mitad de legislatura, las elecciones de mitad de legislatura, las elecciones de mitad de legislatura», le dijo a Megan Rapinoe en un podcast reciente. El portavoz de Harris, Eduardo Negrón, se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó por sus planes.

Entre los demás actos de campaña de Harris previstos para este otoño se incluyen paradas para apoyar al candidato demócrata a gobernador de Nevada, Aaron Ford, y al senador de Georgia Jon Ossoff, quien ha suscitado sus propios rumores sobre las elecciones de 2028 mientras busca la reelección.

«Sin duda, está actuando de forma estratégica», afirmó Seawright, el asesor político de Carolina del Sur.

Señaló que la gira de Harris para presentar sus memorias de campaña, «107 Days», recorrió prácticamente todas las principales ciudades del sur en estados donde los votantes negros tienen una gran influencia en las primarias presidenciales que se celebran al inicio del proceso de nominación.

Por su parte, Goodman afirmó que no tiene constancia de que Harris esté colaborando con la red de principales donantes del partido. Harrison dijo que no ha sabido nada de ella desde el pasado diciembre.

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Las campañas anteriores ofrecen lecciones a Harris

Harris se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales en la campaña de 2020, cuando era senadora por California. Sin embargo, se retiró a finales de 2019, antes de que se celebraran las primarias.

Algunos progresistas consideraban a la exfiscal como parte de un sistema de justicia penal que encarcela de forma desproporcionada a los hombres negros. Algunos moderados la veían como otra liberal de San Francisco.

Biden eligió a Harris como su compañera de candidatura, y ella se convirtió en la primera mujer y la primera persona de raza negra en ocupar el cargo de vicepresidenta.

Cuando Biden abandonó su candidatura a la reelección tras una actuación desastrosa en el debate, Harris despertó un entusiasmo palpable, atrayendo a multitudes que rivalizaban con las de Trump o incluso las superaban. Su discurso en la convención y su actuación en el debate fueron elogiados por la mayoría de los analistas.

Pero no logró distanciarse de Biden ni en materia de inflación ni de inmigración. Harris declaró, en unas declaraciones que causaron gran revuelo, ante unos entrevistadores afines en el programa «The View», que no se le ocurría nada que hubiera hecho de forma diferente a como lo había hecho Biden. Trump la atacó con anuncios que sacaban partido de su apoyo a los derechos de las personas transgénero, afirmando: «Kamala está a favor de “they/them”. El presidente Trump está de tu lado».

Si se presentara de nuevo, señaló Seawright, Harris tendría que hacer hincapié en sus posturas moderadas y «estar dispuesta a decir, ya sabes, “Me he replanteado algunas cosas”». Los votantes, añadió, «valoran ese tipo de autenticidad y humildad».

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Harrison argumentó que a Harris le resultaría más fácil exponer su propio programa que cuando «era vicepresidenta en funciones, la número dos de otra persona». Sin embargo, advirtió que también tendría que desprenderse de la pompa y la solemnidad de la vicepresidencia, y no solo de sus responsabilidades políticas.

«No puedes comportarte como si fueras la vicepresidenta en funciones, ahí de pie en ese escenario», dijo. «Le diría que tiene que esforzarse al máximo, tanto como todos los demás, saludando a la gente en cada fila y haciéndose todas las selfies posibles».

A diferencia del relevo que Biden le hará a ella en 2024, Harrison afirmó: «Esto va a ser el salvaje, salvaje oeste».

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.