El nombre de Puerto Rico tomó un rol protagónico en la campaña estadounidense durante el fin de semana, tanto en el bando demócrata, donde la vicepresidenta Kamala Harris utilizó sus redes sociales para dirigirse a los puertorriqueños, como en el bando republicano, donde el comediante Tony Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”, durante su participación en un rally de Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, aparición que ya ha sido tipificada de racista.

“Hay demasiado en juego en esta elección para los votantes puertorriqueños y para Puerto Rico y esta elección no es solo una elección entre Donald Trump y yo. Es una elección entre dos visiones extremadamente diferentes para nuestra nación. Una la suya, centrada en el pasado y en si mismo y la otra la nuestra, centrada en el futuro y en ustedes”, sostuvo la candidata demócrata en un video publicado en su red social Instagram, en la que afirmó que “Puerto Rico es el hogar de algunas de las personas más talentosas, innovadoras y ambiciosas de nuestra nación. Y los puertorriqueños merecen una presidenta que vea esa fortaleza e invierta en ella”.

PUBLICIDAD

Durante el mensaje, en el que se comprometió a luchar por los puertorriqueños y sus familias, Harris hizo alusión a las acciones de Donald Trump durante su visita a la Isla tras el paso del devastador huracán María. “Nunca olvidaré lo que Donald Trump hizo y lo que no hizo cuando Puerto Rico más necesitaba un líder empático y competente. Abandonó a la Isla. Intentó bloquear la ayuda después de dos huracanes devastadores consecutivos y no ofreció nada más que toallas de papel e insultos. Y ahora Donald Trump promete ser aún más extremista: hablando de usar el ejercito contra sus enemigos políticos y de ser un dictador desde el primer día. Los puertorriqueños merecen algo mejor”, manifestó.

Harris aseguró que de ser electa presidenta, creará un nuevo grupo de trabajo sobre la economía de oportunidades para Puerto Rico, trabajará con el sector privado, las organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios para fomentar el crecimiento económico y la creación de emeplos, reducirá el costo de la vivienda , invertirá en los pequeños negocios y “lucharé para finalmente para asegurar la igualdad en el acceso a programas que fortalecerán el sistema de salud y apoyaran a los niños, los adultos mayores y la gente trabajadora”.

La candidata demócrata resaltó además que el futuro de Puerto Rico “depende de la reconstrucción y modernización urgente de la red eléctrica de la Isla. Por eso reduciré los trámites burocráticos, me aseguraré de que los fondos para la recuperación de desastres se utilicen de manera rápida y eficaz, y trabajaré con los líderes de toda la Isla para garantizar que todos los puertorriqueños tengan acceso a electricidad confiable y asequible”.

PUBLICIDAD

En contraste, la campaña del expresidente republicano Donald Trump, celebró un rally en el Madison Square Garden que según reseño The Associated Press, comenzó con una presentación del comediante Tony Hinchcliffe “repleta de chistes lascivos, a menudo invocando estereotipos racistas de latinos, judíos y negros”.

“No sé si saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”, dijo Hinchcliffe, cuya broma fue inmediatamente señalada por la campaña de Harris.

“Lo que ha dicho no es cómico”, Jenniffer González

Por su parte y en un escueto comunicado, la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y partidaria de Donald Trump, Jenniffer González Colón, catalogó de asqueantes y desacertadas las expresiones de Hinchcilffe. “Las expresiones del comediante Tony Hinchcliffe son despreciables, desacertadas y asqueantes. Lo que ha dicho no es cómico, de la misma manera que fueron rechazadas por el público asistente, se merece el enérgico repudio de todos No se le pueden dar espacios a expresiones tan infames y racistas como esas. Las mismas no representan los valores del GOP”, manbifestó González Colón en declaraciones escritas.