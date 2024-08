Las diferencias entre Kamala Harris, candidata presidencial por el Partido Demócrata, y Donald Trump candidato a la presidencia de Estados Unidos por parte de los republicanos, no se limita únicamente a sus enfoques políticos. Patrimonialmente, ambos candidatos tienen patrimonios muy distintas.

Tal como detalló News Nation Now, el patrimonio neto es el valor de los activos menos los pasivos que tiene una persona. A continuación, las posesiones de cada candidato a la presidencia de Estados Unidos.

De acuerdo a información de Forbes, Harris tiene cerca de US$8,000.000 de patrimonio neto, su riqueza habría aumentado US$2′000.000 desde el 2019, momento en que fue elegida para la vicepresidencia por Joe Biden.

Su fortuna se debe en parte a una propiedad que tiene en Brentwood, California, la cual comparte con su marido Doug Emhoff y que está valuada en US$4,400.000, aunque tienen deudas sobre ella.

Sumado a ello, Harris recibe cerca de US$235,000 anuales por su cargo de vicepresidenta, además tiene alrededor de US$1,000.000 en pensiones estatales, federales y locales; y dinero que proviene de las cuentas junto a su esposo de jubilación, inversiones en la bolsa y otros activos.

Por último, la candidata demócrata cuenta con ingresos por sus publicaciones The Truths We Hold, un cómic infantil llamado Superheroes Are Everywhere y un libro de políticas de justicia penal, Smart On Crime. De acuerdo a la revista especializada en negocios en 2021 recibió US$450.000 por sus libros, US$80,000 en 2022 y US$8,500 en 2023.

En la vereda de enfrente, se estima que Trump cuenta con un patrimonio de US$6,900,000.000, de acuerdo a Forbes, o de US$7,670.000,000 según Bloomberg. La fortuna del republicano se debe a su empresa matriz Truth Social, sus clubes, propiedades inmobiliarias y demás activos.

En junio, la participación de Trump en Truth Social fue estimada en US$4,600,000.000. Luego, las acciones de Trump Media and Technology Group incrementaron un 32 por ciento después del incidente de Trump, según Forbes. Trump posee el 65 por ciento de la empresa (114.75 acciones), que antes del mitin en Butler tenía un valor de US$3,500,000,000.

La Torre Trump de Nueva York es otro de los activos principales del candidato, junto a tres casas de Florida y el Trump International Hotel de Las Vegas tiene un valor estimado de US$1,100,000,000; además tiene otros US$810,000,000 gracias a sus seis campos de golf de Estados Unidos, los tres de Europa, su club Mar-a-Lago y su resort en miami.

De acuerdo a Forbes, Trump debe US$540,000,000 en pasivos debido a los problemas legales que afectaron al expresidente. En febrero, un juez le ordenó pagar una sentencia de US$454′000.000 en una demanda por fraude, aunque sus abogados hayan apelado la sentencia.