El salvadoreño Kilmar Abrego García, deportado por error a El Salvador en 2025 y posteriormente devuelto a Estados Unidos tras una batalla judicial con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este miércoles a Madrid tras abandonar voluntariamente el país.

El vuelo comercial UA260 de United Airlines procedente de Washington-Dulles (Estados Unidos) en el que viajó Ábrego aterrizó en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:59 a.m. de este miércoles.

Abrego García, de 31 años, llegó el martes a un acuerdo con las autoridades federales para abandonar voluntariamente Estados Unidos rumbo a España, lo que pone fin a una disputa legal de 20 meses, en uno de los casos emblemáticos de la política migratoria del Gobierno de Trump, según reportan medios locales.

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El acuerdo se produjo después de meses de presión por parte del Gobierno de Trump para deportar a Abrego García a distintos países africanos, entre ellos Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia, pese a que el salvadoreño había manifestado su disposición a trasladarse a Costa Rica, país que había señalado como su destino preferido.

Abrego García fue detenido por agentes migratorios en marzo de 2025, cuando vivía en Maryland con su esposa y sus hijos, y deportado por error a El Salvador, donde permaneció varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad.

Su expulsión se produjo pese a una orden judicial que impedía enviarlo a su país de origen.

El salvadoreño fue posteriormente devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales en Tennessee, mientras sus abogados impugnaban tanto la deportación como los intentos posteriores de expulsarlo a terceros países.

El caso se convirtió en uno de los principales focos de controversia sobre la política migratoria de la Administración Trump.