El presidente Donald Trump dice que reemplazará a su asediada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y nominará en su lugar al senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin.

Trump hizo el anuncio en las redes sociales el jueves, dos días después de que Noem se enfrentara a un interrogatorio en el Capitolio por parte de miembros del Partido Republicano, así como demócratas.

Trump dice que nombrará a Noem “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, una nueva iniciativa de seguridad que, según dijo, se centrará en el hemisferio occidental.

Noem es la primera secretaria del Gabinete que se marcha durante el segundo mandato de Trump. La salida de Noem pone fin a un tumultuoso mandato supervisando tácticas de aplicación de la ley de inmigración que han sido recibidas con protestas y demandas.

Noem se ha enfrentado a oleadas de críticas mientras supervisaba la represión de la inmigración de Trump, especialmente desde la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de inmigración. La exgobernadora de Dakota del Sur también fue criticada por la forma en que su departamento ha gastado miles de millones de dólares que le asignó el Congreso.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.