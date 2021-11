Una atmósfera política difícil para el presidente Joe Biden puede haberse vuelto aún más traicionera con la absolución de Kyle Rittenhouse.

Biden ya se enfrentaba a cifras decrecientes en las encuestas con un electorado desgastado por la pandemia de coronavirus y el aumento de la inflación. Ahora, el presidente se encuentra atrapado entre demócratas indignados, algunos de los cuales ya estaban enfurecidos por la incapacidad de Biden para reformar la Policía y la legislación sobre el derecho al voto, y los republicanos que buscan utilizar el caso Rittenhouse para explotar la división nacional sobre cuestiones de agravio y raza.

“Esta es una de las últimas cosas en las que Biden quiere participar en este momento mientras trata de terminar el gran proyecto de ley Build Back Better y lograr que llegue a la meta a través del Senado”, dijo Christopher Borick, director de Muhlenberg College Instituto de Opinión Pública. “Race y Kyle Rittenhouse no es el espacio donde quiere o necesita profundizar en este momento”.

PUBLICIDAD

La absolución de Rittenhouse ha desencadenado nuevas conversaciones sobre justicia racial, vigilantismo y vigilancia policial en Estados Unidos. El adolescente de Illinois se armó con un rifle semiautomático estilo AR-15 durante una protesta en agosto de 2020 en Kenosha, Wisconsin, días después del tiroteo de un hombre negro por un oficial de policía blanco. Dijo que vino a una ciudad pequeña para ayudar a proteger un lote de autos de los vándalos y brindar asistencia médica.

Rittenhouse terminaría disparando fatalmente a dos hombres y mutilando a un tercero. Rittenhouse y sus abogados argumentaron con éxito que había actuado en defensa propia durante un enfrentamiento en el que temía por su vida.

El veredicto en el caso se llevó a cabo en un momento en que Biden está tratando de mantener a sus compañeros demócratas enfocados en aprobar su masiva ley de servicios sociales y clima y con la esperanza de cambiar el rumbo de los estadounidenses que se han agriado en su desempeño como presidente.

El presidente respondió con cuidado tras el veredicto del viernes, expresando respeto por la decisión del jurado. Más tarde agregó en una declaración escrita que, como muchos estadounidenses, estaba “enojado y preocupado” con la absolución del jurado de Rittenhouse.

Mientras tanto, los republicanos, que tuvieron éxito en las elecciones de este mes en Virginia en parte acusando a los demócratas de promover la teoría crítica de la raza en las escuelas públicas, están adoptando a Rittenhouse, de 18 años, como su héroe más reciente en las guerras culturales de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Los representantes republicanos Paul Gosar de Arizona y Matt Gaetz de Florida han dicho que les gustaría contratarlo como pasante, y Gosar sugirió que luchen por el honor. Otra republicana, la representante Lauren Boebert de Colorado, predijo el sábado que la indignación liberal por el juicio de Rittenhouse beneficiaría a su partido.

“Parece que los liberales quieren que la autodefensa sea ilegal”, tuiteó Boebert. “Intente ejecutar eso en 2022 y vea hasta dónde lo lleva con la mayoría del público estadounidense sano”.

El ex presidente Donald Trump se apresuró a apoyar a Rittenhouse tras el veredicto. Llamó al adolescente “valiente” por testificar en su propia defensa y acusó a la izquierda de intentar “avivar el odio” con su tratamiento de Rittenhouse.

Trump ha pasado gran parte de su post-presidencia avivando divisiones con su crítica frontal a Biden y a cualquier republicano que no haya marchado al mismo ritmo que sus puntos de vista. Y la mayoría de los republicanos, ya sea mediante el silencio o el respaldo directo, han seguido su ejemplo.

A raíz de la absolución, los republicanos destacaron un tweet de Biden durante su campaña presidencial ganadora de 2020 en el que parecía sugerir que Rittenhouse era un supremacista blanco.

El tweet, de septiembre de 2020, criticó a Trump por no haber “repudiado a los supremacistas blancos en el escenario del debate” la noche anterior e incluía un video que contenía una imagen fija de Rittenhouse de la noche del tiroteo en Kenosha y tomas de supremacistas blancos con antorchas. en la manifestación Unite the Right de 2017 en Charlottesville, Virginia.

PUBLICIDAD

El senador Tom Cotton de Arkansas y la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, se encuentran entre los funcionarios del partido que han pedido a Biden que se disculpe.

“Manchó a un adolescente para ganar puntos políticos y difundir mentiras sobre este caso”, escribió McDaniel en Twitter. “Lo que hizo Biden fue peligroso e incendiario”.

Cuando un periodista le preguntó poco después del veredicto si se mantenía fiel a la publicación de su campaña en las redes sociales, Biden respondió que “mantengo lo que el jurado ha concluido”.

Borick, el encuestador de Muhlenberg College, dijo que los resultados de las elecciones de este mes en Virginia muestran que abordar cuestiones culturales, incluidos los derechos raciales y transgénero, podría ser una buena estrategia para los republicanos que intentan dinamizar a un segmento del electorado apasionado por Trump, pero menos entusiasmado con el resto del Partido Republicano. Pero, Borick advirtió que el abrazo de Rittenhouse, por parte del partido Republicano, no estaba exento de riesgos.

“No sé si es un gran lugar para estar si estás intentando, en las elecciones de mitad de período, llegar a los votantes suburbanos y a los votantes educados que tal vez no culpen la decisión de absolver a Rittenhouse debido a las circunstancias, pero que están lejos de sentirse cómodos reteniéndolo como un héroe”, dijo Borick.

Incluso antes del veredicto, Biden se había enfrentado a una mayor presión de algunos demócratas por la falta de progreso en la aprobación de leyes de reforma policial y de derechos de voto.

PUBLICIDAD

El mes pasado, un día después de que los republicanos del Senado obstruyeran un importante proyecto de ley de votación por segunda vez este año, Biden reconoció que el proceso de gobernar podría ser “frustrante y, a veces, desalentador”, pero instó a sus partidarios a “mantener la fe”.

Al mismo tiempo, los líderes de los derechos civiles han expresado su frustración de que Biden no haya utilizado más el poder del púlpito de los matones para impulsar un amplio proyecto de ley de reforma policial que lleva el nombre de George Floyd, el hombre negro de Minneapolis cuyo asesinato el año pasado a manos de la policía desató protestas en torno a la policía. nosotros

Hablando en un evento a principios de esta semana en el que promulgó un trío de proyectos de ley para aumentar la ayuda a la policía, Biden solo mencionó de pasada la Ley George Floyd, y pidió a los legisladores de ambos partidos que trabajen juntos para convertirla en ley.

“Eso es lo siguiente”, dijo Biden.