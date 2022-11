Washington. La librería del Congreso de Estados Unidos anunció este martes que ha recibido una donación de $10 millones para crear una nueva exhibición que explore la historia de los nativos estadounidenses.

Esa nueva galería, bautizada Kislak, toma el nombre de la familia Kislak, que está detrás de esa generosa aportación.

Jay I. Kislak era un magnate inmobiliario que hizo carrera en Florida y que falleció en 2018 a los 96 años. Era un ávido coleccionista de cuadros, mapas, libros raros y otros documentos centrados principalmente en los primeros años de la exploración europea, algunos de los cuales formarán parte de la nueva muestra.

PUBLICIDAD

En 2004, los Kislak ya habían donado 4,000 artículos de su colección a la Biblioteca del Congreso.

Esta nueva exposición ofrecerá una cronología y una narrativa más concretas para contar la historia de forma inmersiva e informativa y mostrará más elementos de esa colección, algunos de los cuales se remontan al año 1,000 antes de Cristo.

“Mi padre quería que esta colección perdurara mucho más allá de su propio tiempo en la mejor institución del mundo. La Biblioteca del Congreso se asegurará de que su visión llegue a buen término para las siguientes generaciones”, dijo en el comunicado su hija y presidenta de la fundación, Paula Kislak.

La muestra “Voices of the Early Americas: The Jay I. Kislak Collection” está previsto que se inaugure en 2024 y que explore la historia de las culturas nativas de las Américas antes de la colonización europea y después de la misma.

La Biblioteca del Congreso estadounidense presume de ser la mayor del mundo y con su nueva exhibición dará voz a las culturas precolombinas y dejará claro cómo el país surgió de una polifonía de voces indígenas, africanas y europeas, precisó su comisario, John Hessler.