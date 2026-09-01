WASHINGTON — La Cámara de Representantes aprobó este martes una medida a corto plazo para financiar al Gobierno federal hasta principios de diciembre, una iniciativa destinada a evitar un cierre caótico mientras los legisladores hacen campaña para su reelección.

Los legisladores tenían que actuar antes de que finalizara el ejercicio fiscal a finales de septiembre para evitar una interrupción en la financiación. Estaban decididos a no llegar al límite de ese plazo durante la campaña electoral, tras los cierres históricos del año pasado.

La Cámara aprobó el proyecto de ley por 370 votos a favor y 48 en contra. El Senado ya ha aprobado la medida por amplia mayoría, por lo que ahora pasa al despacho del presidente Donald Trump para que la firme.

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«Esto aporta seguridad a la nación y a nuestros electores, la seguridad de que el Gobierno seguirá funcionando y de que se pagará a nuestros militares», afirmó el diputado Tom Cole, presidente republicano de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Diputados.

El otoño pasado se produjo un cierre sin precedentes de 43 días, cuando ambos partidos no lograron ponerse de acuerdo sobre la renovación de una desgravación fiscal que estaba a punto de caducar y que reduce el coste de la cobertura sanitaria contratada a través de los mercados de la Ley de Asistencia Asequible. A continuación se produjo el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, que se prolongó durante 76 días hasta que los legisladores acordaron financiar gran parte del departamento, pero no sus operaciones de control de la inmigración.

Los legisladores temían que se repitiera la situación antes de que los votantes acudieran a las urnas. Además, culparon al otro partido de los recientes bloqueos.

«Vamos a evitar la amenaza de otro cierre del Gobierno provocado por los demócratas», declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a los periodistas antes de la votación.

La diputada Rosa DeLauro, portavoz demócrata en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, animó a sus colegas demócratas a votar a favor de la medida durante una reunión a puerta cerrada celebrada el martes por la mañana.

Afirmó que el proyecto de ley había mejorado considerablemente con respecto a la versión que aprobó la Cámara de Diputados a principios de este verano, en una votación que siguió en gran medida las líneas del partido. Por ejemplo, señaló que impide que el Departamento de Seguridad Nacional transfiera fondos a la Patrulla Fronteriza y retrasa una norma propuesta que otorgaría a los cargos políticos del Gobierno de Trump más autoridad para impedir que se destinen subvenciones federales a programas que consideren que no se ajustan a la agenda del presidente. Esos cambios se introdujeron cuando el Senado aprobó su versión del proyecto de ley.

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Los demócratas temen que el Gobierno utilice la normativa propuesta sobre subvenciones para desviar fondos de los estados gobernados por los demócratas. DeLauro calificó el retraso como un primer paso importante, pero señaló que hay que hacer más para impedir que la medida entre en vigor.

«Que una comunidad reciba ayuda en caso de catástrofe no debería depender de a quién votara en las últimas elecciones», afirmó DeLauro.

La medida a corto plazo financia a los organismos federales, en general, a los niveles actuales hasta el 11 de diciembre. Dará a los legisladores más tiempo para llegar a un acuerdo sobre una medida para todo el año, aunque es probable que eso resulte bastante difícil.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.