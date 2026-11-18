Los precios récord del pavo y el aumento en los costos del combustible podrían encarecer la cena de Acción de Gracias este año, según una encuesta publicada el miércoles.

La Federación Estadounidense de Agricultores (American Farm Bureau Federation) indicó que el costo promedio de una cena de Acción de Gracias para 10 personas aumentará un 6% con respecto al año pasado, hasta alcanzar los 58.63 dólares. La organización realiza un seguimiento de los precios de los alimentos mediante cientos de voluntarios en los 50 estados y en Puerto Rico.

La Farm Bureau, que lleva 40 años haciendo un seguimiento de los costos del Día de Acción de Gracias, señaló que es la primera vez desde 2022 que los estadounidenses verán aumentar el precio de la comida. El precio alcanzó un máximo de 64.05 dólares en 2022.

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Los altos precios del diésel han encarecido para los agricultores el procesamiento y el transporte de productos básicos para el Día de Acción de Gracias, como la leche, los panecillos, las papas, los chícharos congelados y los arándanos, según informó la Farm Bureau.

Además, los precios del pavo han subido considerablemente, ya que cada vez más estadounidenses buscan fuentes de proteína, incluso mientras la industria sigue recuperándose de los casos de gripe aviar. El Departamento de Agricultura de EE. UU. ha pronosticado que el precio al por mayor de un pavo hembra entero congelado será, en promedio, de 1.76 dólares por libra este año, lo que representa un aumento del 29% con respecto al año pasado.

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Este contenido fue traducido del inglés al español utilizando inteligencia artificial y fue revisado por un editor antes de ser publicado.