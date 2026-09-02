La moneda de 1 dólar, diseñada para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos y, al parecer, al presidente Donald Trump —cuya efigie aparece en una de las caras con acabado dorado—, saldrá a la venta el miércoles, según la Casa de la Moneda de Estados Unidos

El diseño de la moneda —el rostro de Trump en la «cara» y el Gran Sello de los Estados Unidos en la «cruz»— recibió este año el visto bueno de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos miembros fueron nombrados por Trump. En declaraciones anteriores, el presidente afirmó que la idea de acuñar su rostro en una moneda era «muy inusual», pero que se sentía «honrado por ello».

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El segundo mandato del presidente ha venido acompañado de varias iniciativas de este tipo, o de intentos de llevarlas a cabo que han acabado en procesos judiciales. Entre ellas se incluyen las medidas para dar el nombre de Trump al Kennedy Center, así como al Instituto Estadounidense para la Paz, en un intento de Trump por dejar su huella en la historia y en Washington, D.C.

Las monedas, que pueden utilizarse como moneda de curso legal, suscitaron algunas críticas, sobre todo debido a la ley federal que prohíbe la representación de un presidente vivo en la moneda estadounidense. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el secretario del Tesoro sí tiene competencia para autorizar la acuñación y emisión de monedas especiales.

Las monedas se acuñaron para «rendir homenaje a los 250 años de gran patrimonio estadounidense», según ha indicado la Casa de la Moneda de EE. UU. en su página web. En un arco sobre el rostro de Trump se lee «LIBERTY», y debajo figura «1776 (tilde) 2026». En el reverso aparece el Gran Sello de los Estados Unidos, con el águila calva sujetando flechas en una garra y una rama de olivo en la otra. En una pancarta que sujeta con el pico se lee «E PLURIBUS UNUM», que en latín significa «de muchos, uno».

Un rollo de 25 monedas costará 61 dólares, y una bolsa de 100 costará 154,50 dólares; además, la Casa de la Moneda de EE. UU. ha indicado que ha escondido al azar algunas monedas de emisión especial entre los rollos y las bolsas. Estas llevarán la inscripción «4 de julio», ya que se acuñaron ese día, el aniversario de la Declaración de Independencia.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.