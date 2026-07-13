Un padre perdió la vida tras ingresar a su vivienda en llamas para intentar rescatar a su hijo de 10 años, sin saber que el menor ya había conseguido salir ileso del incendio, ocurrido en el estado de Maryland.

De acuerdo con People, la emergencia se registró la noche del 5 de julio en una residencia ubicada en Hollywood, en el condado de St. Mary’s. Los bomberos acudieron al lugar luego de recibir un aviso de que un niño permanecía atrapado dentro de la vivienda.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Maryland informó que las unidades del Departamento de Bomberos Voluntarios de Leonardtown y otros cuerpos de emergencia encontraron la casa de dos pisos completamente envuelta en llamas.

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Según las autoridades, durante la respuesta inicial también recibieron información de que el propietario había vuelto a entrar a la vivienda para rescatar a su hijo.

Sin embargo, poco después los equipos de emergencia confirmaron que el menor había logrado salir de la residencia sin sufrir lesiones. El padre, en cambio, quedó atrapado en el interior.

Su cuerpo fue localizado más tarde en el segundo piso de la vivienda, informó la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado.

Una vecina identificada como Jacqui Grantland relató a NBC4 Washington (WRC-TV) que las llamas eran visibles desde varios metros de distancia.

“Cuando salimos, podías ver las llamas a través de los árboles. Estábamos preocupados porque hay muchos árboles”, expresó.

Las autoridades investigan el origen del incendio. De manera preliminar, creen que pudo haberse iniciado por fuegos artificiales utilizados por la familia durante las celebraciones del Día de la Independencia.

El subcomisionado de Bomberos, Oliver Akire, indicó que los investigadores encontraron fuegos artificiales consumidos cerca de la vivienda y consideran que uno de ellos pudo haber provocado el fuego al ser desechado sin estar completamente apagado.

La investigación continúa para determinar oficialmente la causa del incendio.