WASHINGTON (AP) — Sunny, el perro de los Obama, ha fallecido, según ha comunicado este miércoles el expresidente Barack Obama.

Sunny, un perro de agua portugués de 13 años que los Obama adoptaron en 2013 cuando vivían en la Casa Blanca, falleció el martes.

«Adoptamos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca, y todos nosotros —incluido nuestro primer perro, Bo— nos enamoramos de ella al instante», afirmó en las redes sociales.

Recordaba a Sunny como una perra atlética, llena de energía y muy protectora con Bo. A pesar de la raza de Sunny, odiaba mojarse.

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«La echaremos muchísimo de menos, y nos imaginamos que ahora está con su hermano mayor, cuidando de él», dijo Obama.

Bo falleció en 2021.

Aunque muchos presidentes han tenido perros como mascotas, el presidente Donald Trump no tiene ninguna mascota en la Casa Blanca.

Millie, la springer spaniel inglesa de George H. W. Bush, «escribió» el éxito de ventas «Millie’s Book». Buddy, el labrador retriever de color chocolate de Bill Clinton, formaba parte de la familia mientras Clinton superaba el escándalo por su aventura con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky.

Barney, el terrier escocés de George W. Bush, tenía una página web oficial y protagonizaba los vídeos de «Barneycam», grabados con una cámara que llevaba colgada del cuello. Lyndon B. Johnson enfureció a los amantes de los animales al levantar a su beagle, Him, agarrándolo por las orejas delante de los fotógrafos de prensa.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.