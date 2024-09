Un multimillonario quiso demostrar que podía renunciar a su fortuna y comenzar desde cero y en un año tener un millón de dólares, pero lo que nunca se imaginó es que no le iba a ser tan fácil y en el camino descubrió realidades que nunca se había planteado.

Mike Black es un empresario y ‘youtuber’ que se volvió famoso por abandonar sus lujos y comodidad, para demostrar que cualquier persona podía volverse rica en menos de un año.

El estadounidense tiene una agencia de desarrollo de software, la cual le reporta millones de dólares cada año. Sin embargo, este hombre un día decidió dejar todo atrás para realizar un experimento, en el que decía que sí era posible ganar un millón de dólares en tan solo un año.

Blaco lo anunció en sus redes sociales como ‘El desafío de la vuelta del millón de dólares’. La idea principal de este proyecto era demostrar a los demás que solo se necesita dedicación, trabajo duro y conocimiento de los negocios para poder ganar mucho dinero.

“Conocí a muchas personas que lo perdieron todo durante la pandemia y se deprimieron mucho. Incluso tuve un amigo que perdió un negocio de 10 millones de dólares de la noche a la mañana”, dijo a sus seguidores en un video de su canal en YouTube.

Con esta idea, lo que él quería era colocarse en el lugar de todas esas personas que de una u otra forma les tocaba comenzar desde cero, y quería demostrar que si era posible llegar a esa cantidad.

Al iniciar con esto, Mike se enfrentó con un duro golpe y pasó de dormir en su cómoda casa a hacerlo en la calle. Quedó muy sorprendido al ver que los extraños pasaban por su lado y le negaban hasta un vaso de agua.

Después de pasar varias noches en la calle, Black conoció a un buen hombre que le ofreció dormir en su casa. No solo le dio alojo, sino que también compartió su comida. En esos días duros que le tocó vivir, pensó en abandonar el experimento, pero él quería demostrar que sí era posible.

Mike Black comenzó a ver la luz cuando ganó sus primeros 300 dólares vendiendo muebles en páginas online como lo era ‘Craiglist’ y en ‘Marketplace’ de Facebook, como intermediario entre el vendedor y el comprador.

Tras un mes de arduo trabajo, por fin pudo mudarse a un pequeño apartamento. Gracias a estas transacciones, que le generaron dinero suficiente, pudo comprarse un computador, para seguir con el negocio. En tres meses logró conseguir un puesto de administrador de redes sociales. Esta fue su mejor racha del proyecto, que incluso pudo lanzar su propia marca de café.

“Estoy comenzando una marca de café. Ahora tengo un tipo de café en Austin. Quiero decir, ¡todo va en la dirección correcta! ¡Hace tres meses estaba sin hogar!”, dijo en uno de sus videos.

Durante cuatro meses, Black había demostrado que era posible ganar una buena cantidad de dinero, pero aun el millón de dólares estaba lejos. Sin embargo, recibió una mala noticia que lo hizo emplatar muchas cosas. Su padre tenía cáncer de colon y había empezado quimioterapia. A pesar de todo eso, decidió seguir adelante.

Continuó un par de meses y aunque su mente le decía que debía continuar, tuvo que revelarle a sus seguidores lo que estaba pasando, ya que su salud se había comenzado a deteriorar, por todo el estrés que había sufrido.

“He estado lidiando con muchas cosas personalmente, y recientemente ha sucedido algo que realmente me ha llevado al límite. Mi salud personal se ha deteriorado hasta el punto en que realmente necesito empezar a cuidarla. A lo largo de todo el proyecto, no lo hemos compartido con ustedes, pero he estado entrando y saliendo del consultorio del médico”, admitió Black.

Todo esto que estaba viviendo el ‘youtuber’ tomó la decisión de abandonar el desafío porque debía cuidarse y también le tocaba estar pendiente de su padre.

“He decidido oficialmente terminar el proyecto antes de tiempo. Ahora, por mucho que me duela hacer esto, especialmente con solo dos meses por delante, siento que es lo correcto. La salud y la familia eran mucho más importantes que el reto, así que decidí detener todo el proyecto”, concluyó.

Mike logró recaudar en 10 meses que duró su proyecto 65,000 dólares.