La tormenta tropical Edouard tocó tierra el martes por la tarde a lo largo de la frontera entre Texas y Luisiana después de cobrar fuerza durante sus últimos momentos en el golfo de México, trayendo consigo fuertes lluvias y la posibilidad de inundaciones a lo largo de la costa.

La tormenta tocó tierra en la pequeña comunidad costera de Johnson Bayou, Luisiana, y se espera que se debilite rápidamente. La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph). Mientras tanto, varias tormentas evolucionaban en el océano Pacífico, incluida Lowell, que alcanzó fuerza de huracán el martes por la mañana.

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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) vaticinó que Edouard descargará de 8 a 15 centímetros (entre 3 y 6 pulgadas) de lluvia a lo largo de la costa hasta el este-centro de Texas, pero algunas zonas podrían registrar hasta 23 centímetros (9 pulgadas). El suroeste de Luisiana tendría cantidades menores.

“Esa lluvia podría generar algunas inundaciones repentinas y crecidas de ríos”, dijo Brad Reinhart, un especialista en huracanes del NHC.

Tormenta toca tierra a lo largo de frontera entre Texas y Luisiana

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que el principal problema serán las inundaciones.

“Esta es nuestra primera gran tormenta de la temporada y, les digo, Texas está preparado”, declaró Orlando Alanis, de la División de Manejo de Emergencias de Texas, en una conferencia de prensa.

Abbott indicó que cuadrillas de operarios trabajaron el lunes para retirar la vegetación seca que podría prender por el impacto de un rayo y provocar incendios de rápida propagación.

En Cameron, Luisiana, los vientos se habían intensificado y la lluvia caía de forma intermitente el martes por la mañana, relató Connor Salvador, propietario de un parque de casas rodantes cerca de la costa. “Nada demasiado fuerte todavía”, dijo.

Indicó que, aunque podría haber “un poco” de inundaciones si reciben mucha lluvia, no estaba muy preocupado por Edouard .

“Estamos bastante acostumbrados a todos estos tipos de tormentas que pasan por aquí”, dijo.

Varias tormentas en el océano Pacífico

Los meteorólogos dijeron que se prevé que el recién formado huracán Lowell, en el océano Pacífico, permaneciera a varios cientos de kilómetros de Hawai durante al menos los próximos varios días, pero era probable que el oleaje del huracán afecte partes de las islas a partir del miércoles.

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“Es probable que este huracán aumente el oleaje y genere condiciones peligrosas en las playas y condiciones marítimas para cualquier navegante cerca de las islas hawaianas durante los próximos días”, señaló Andrew Hagan, un meteorólogo del NHC.

La tormenta tropical Marie se formó en el océano Pacífico el martes mar adentro, frente al suroeste de México, y no suponía una amenaza en tierra, señaló el NHC. Los meteorólogos dijeron que la tormenta, situada a unos 640 kilómetros (400 millas) al suroeste de Manzanillo, se estaba fortaleciendo gradualmente y se esperaba que evolucionara en huracán para la noche del miércoles.

En otra zona del Pacífico, Karina se convirtió en huracán el domingo, impulsado por aguas cálidas lejos de cualquier costa. El lunes se fortaleció hasta convertirse en una potente tormenta de categoría 4, pero los meteorólogos dijeron el martes que se esperaba que se debilite.

Mientras, los remanentes de la tormenta tropical Dolly descargaron lluvia y tormentas eléctricas en zonas de Haití y República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos, y Bahamas, dijo el NHC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.