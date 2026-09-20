La tormenta tropical Fay continúa ganando fuerza en aguas abiertas del Atlántico y podría alcanzar la categoría de huracán entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

A las 3:00 p.m., el centro del sistema se encontraba en la latitud 34.1° norte y longitud 33.0° oeste, a unos 690 kilómetros (430 millas) al suroeste del archipiélago de las Azores.

El NHC indicó que Fay presenta vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (95 km/h), con ráfagas más intensas, mientras se desplaza lentamente hacia el noreste a unas 3 mph (6 km/h).

PUBLICIDAD

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 45 millas (75 kilómetros) desde el centro, lo que confirma que se trata de un ciclón compacto.

La presión mínima central fue estimada en 1004 milibares.

Podría ser huracán

Los meteorólogos explicaron que la tormenta se ha organizado mejor durante las últimas horas, con un incremento notable de la convección cerca de su centro.

Además, Fay permanece en un ambiente con suficiente humedad y se beneficia de la interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, condiciones que favorecerán un fortalecimiento adicional durante las próximas 12 a 24 horas.

“Este pequeño sistema podría acercarse a la intensidad de huracán más tarde hoy o esta noche”, señaló el pronóstico oficial del NHC.

Aunque el fortalecimiento continuará a corto plazo, el panorama cambiará el lunes. El Centro Nacional de Huracanes anticipa que un aumento en vientos cortantes y la entrada de aire seco provocarán un debilitamiento gradual del ciclón.

De mantenerse ese escenario, Fay se convertiría en un remanente postropical para el martes y posteriormente se disiparía hacia finales de la semana.

Por el momento, no existen vigilancias ni avisos costeros asociados con Fay y el NHC indicó que el sistema no representa peligros para tierra, ya que permanece sobre aguas abiertas del Atlántico oriental, lejos de áreas pobladas.

La próxima actualización completa del Centro Nacional de Huracanes será emitida a las 9:00 p.m.