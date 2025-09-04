Abby y Brittany Helsen son unas hermanas siamesas que nacieron con dos cabezas y sus cuerpos unidos internamente, compartiendo casi todos los órganos de cintura para abajo como un solo ser, misma pelvis, órganos reproductores, la vejiga entre otros.

Las gemelas siamesas se volvieron muy famosas en Estados Unidos tras aparecer en el programa The Oprah Winfrey Show y luego de lanzar un documental sobre su estilo de vida y las condiciones que padecen, en donde compartieron detalles íntimos de su vida y los retos que enfrentan.

Volvieron a ser noticia hace un año al anunciar que Abby se había casado en secreto del ojo público en el 2021, con un enfermero y veterano del ejército llamado Josh Bowling.

Abby y Brittany volvieron a compartir nuevas fotografías en su cuenta de TikTok donde aparecen con un portabebés y un recién nacido dentro, con una frase que decía: “Bendecidas”, lo que generó revuelo entre sus seguidores que se llenaron de especulaciones y crearon rumores sobre si se han convertido en madres primerizas. “¿Es enserio?, ¿es su hijo?, ¿adoptaron?”, entre otras dudas de sus seguidores.

Las siamesas habían compartido un mensaje, a finales del 2024, que indicaría la llegada del bebé, con el mensaje: “Casadas y con un bebé en camino”, pero no han revelado si el menor nació por vientre de alquiler o realizaron un proceso de adopción.