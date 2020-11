El Paso. Una mujer residente en la fronteriza ciudad texana de El Paso, ciudad gravemente golpeada en los últimos meses por la pandemia del coronavirus, contrajo dos veces la covid-19, en uno de los pocos casos de reinfección conocidos a nivel mundial.

Eva Rubio explicó a Efe que la pasada semana comenzó a sufrir dolor de garganta, de pecho y espalda, por lo que se hizo la prueba, a pesar de haber pasado ya por el trance de padecer la covid-19 en verano.

“Yo primero le decía a mi hija: ¡Yo creo que es un resfrío’. No podía creer que lo fuera a tener otra vez, y pensé en un resfrío porque se sentía como la ‘flu’ (influenza o gripe) y no, el domingo agarré mis resultados que estaba positiva otra vez”, indicó.

En ese momento, comentó, se mostró incrédula, pero después analizó que quizás su cuerpo no había desarrollado correctamente los anticuerpos y, al estar en contacto con su hermana, quien dio positivo antes que ella, no tenía dudas de que, en efecto, se había contagiado por segunda vez.

“El mismo Departamento de Salud (de El Paso) nos dice que puede que el cuerpo cree anticuerpos y puede que no; pero que tuviera cuidado porque me podía volver a enfermar”, mencionó Rubio, quien desde hace varios años padece de presión alta, diabetes y asma.

Afortunadamente, el esposo de esta latina de 52 años no ha enfermado.

Rubio cree que contrajo el virus por primera ocasión en una megatienda de El Paso en el mes de agosto, cuando sufrió de fuertes dolores de cabeza y un notable cansancio.

“No lo cree uno de primero, pero pues ahí están los resultados y lo que uno siente”, apuntó sobre esta segunda convalecencia.

La mujer reconoció que estaba tan asustada por los síntomas tan severos que padecía que se planteó escribir cartas de despedida para sus familiares.

“Me dolía mucho la espalda, el pecho y aparte la tos que traía, y me dije ya para despedirme voy a hacer cartas, y yo lloraba aquí en mi recámara, porque no quería que mi esposo me viera llorar”, señalo la mujer de Texas luego de sentir que la enfermedad sacudió más fuerte a su organismo en este segundo contagio.

Casos exepcionales

Recientemente, la doctora Julie Gerberding, exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aseguró que hay evidencia científica de casos de reinfección que son más graves que el primer contagio.

Y la inmunóloga Adelaida Sarukhan dijo en octubre pasado a Efe que, de momento, las reinfecciones “son posibles pero poco frecuentes” y, de momento, no se puede concluir si la reinfección se debió a una inmunidad de poca duración o a que las personas no generaron una inmunidad suficiente tras la primera infección.

Uno de estos excepcionales casos es el de Rubio, que recomienda estar alerta y cuidarse, porque, como le dijo el mismo Departamento de Salud de El Paso, todavía se desconoce exactamente “cómo trabaja este virus”.

“Debemos usar las máscaras y tratar de no andar tanto en la calle, especialmente ahorita que viene ‘Black Friday’. Lo material puede esperar, ahorita es estar en nuestras casa y ya el año que entra, si Dios quiere, salimos otra vez”, pidió.