Los Ángeles. Activistas latinos advirtieron este miércoles que el gobierno del presidente Joe Biden y los legisladores del Partido Demócrata enfrentarán consecuencias adversas en las elecciones legislativas y estatales de 2022 si no cumplen su compromiso de legalizar a millones de inmigrantes.

La Liga de Ciudadanos Estadounidenses Latinos Unidos (LULAC) dijo que Biden ha prometido la ciudadanía a esos inmigrantes y que cualquier otra cosa “no es un trato”.

“Ignorar nuestro clamor de justicia no es aceptable. La Administración debe estar preparada para enfrentar el enojo y la decepción de millones de latinos, y las consecuencias en 2022, que no está lejos. No más promesas vacías”, dijo el presidente nacional de LULAC, Domingo García.

Los activistas señalaron que Estados Unidos no pidió documentos a los trabajadores esenciales de la salud y la producción de alimentos durante la pandemia de covid-19, así que no debería darles la espalda ahora que piden la legalización.

Señalaron que la tasa de votación de los latinos casi se ha duplicado en la última década, y que esta comunidad recordará las promesas rotas si la administración Biden y la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado no dan los resultados esperados este año.

“Decir que los trabajadores de primera línea son héroes no es suficiente. Necesitamos acción. Necesitamos una senda a la ciudadanía para los inmigrantes. Demandamos acción inmediata hoy”, dijo Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC, a través de la red Twitter durante una manifestación frente a la sede del Congreso en Washington.

Benavides dijo que los ciudadanos estadounidenses de ascendencia hispana están monitoreando estrechamente las acciones de los legisladores que ellos ayudaron a elegir en 2020.

“Han aprendido que las promesas verbales con resultados nulos no los benefician a ellos o a sus familias. Recordarán cuando alguien golpee su puerta pidiendo su voto. Su primera pregunta será ‘¿Votó usted por la reforma migratoria?’”, añadió.

Biden y varios demócratas que conquistaron escaños en el Congreso en estados clave en los comicios de 2020 buscaron activamente en voto latino, prometiendo entre otras cosas aprobar una reforma migratoria para legalizar a entre 11 y 14 millones de inmigrantes que llegaron al país como indocumentados.