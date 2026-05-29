Una pareja de adultos mayores en California fue hallada muerta en lo que las autoridades investigan como un aparente caso de homicidio-suicidio, tras una presunta estafa en la que la mujer habría perdido miles de dólares luego de ser engañada por un impostor que se hacía pasar por el actor Tom Selleck.

Las víctimas fueron identificadas como Karen Whitaker, de 79 años, y Donald Whitaker, de 80, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 15 de mayo en su residencia en Bermuda Dunes, California, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

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De acuerdo con el informe oficial, la investigación preliminar apunta a un caso de homicidio-suicidio. Las autoridades añadieron que Karen habría sido víctima de abuso financiero a adultos mayores antes de su muerte, aunque aclararon que no existe evidencia de que las personas detrás de la estafa estén relacionadas directamente con el fallecimiento de la pareja.

La estafa: un impostor que se hacía pasar por actor de Hollywood

Según han publicado varios medios estadounidenses, una amiga cercana de la familia, Joy Miedecke, dijo que Karen Whitaker habría enviado al menos $30,000 durante el transcurso de un año a una persona que aseguraba ser el actor de Hollywood Tom Selleck, conocido por la serie Magnum, P.I.. El actor no ha sido acusado de ninguna conducta indebida ni tiene relación con el caso.

Miedecke explicó que el contacto inicial se produjo a través de Facebook, donde el estafador habría construido una relación de confianza con la víctima, asegurando incluso que compartían un amigo en común. Con el tiempo, el supuesto actor comenzó a solicitar dinero para supuestos eventos, boletos y otras situaciones ficticias.

“Al principio le pidió $80 por un boleto, y ella lo envió de inmediato”, relató la amiga, quien describió cómo el engaño fue escalando progresivamente hasta alcanzar miles de dólares.

Aislamiento, manipulación y deterioro familiar

De acuerdo con el testimonio de Miedecke, la familia de la víctima y su esposo intentaron intervenir tras descubrir la situación, reportando el caso a las autoridades y a servicios de protección para adultos mayores. Sin embargo, pese a las restricciones financieras impuestas, Karen habría continuado en contacto con el estafador y enviando dinero.

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La amiga describió que la mujer llegó a ocultar información y mantenía conversaciones constantes con el impostor, lo que agravó el conflicto dentro del hogar.

En los días previos a su muerte, Karen incluso habría solicitado dinero a conocidos alegando una emergencia relacionada con el entorno del supuesto actor, lo que generó una fuerte reacción de su esposo.

Investigación en curso y llamado de alerta

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside mantiene abierta la investigación, mientras familiares y allegados buscan respuestas sobre lo ocurrido.

La amiga de la pareja aseguró que decidió contar la historia para crear conciencia sobre este tipo de fraudes dirigidos a adultos mayores, cada vez más frecuentes en redes sociales.

“Las consecuencias de perder todos tus ahorros cuando ya no tienes forma de recuperarlos pueden ser devastadoras”, expresó.