El Departamento de Justicia permitirá a los miembros del Congreso revisar los archivos no redactados sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein a partir del lunes, según una carta enviada a los legisladores.

La carta obtenida por The Associated Press dice que los legisladores podrán revisar versiones no redactadas de los más de 3 millones de archivos que el Departamento de Justicia ha publicado para cumplir con una ley aprobada por el Congreso el año pasado.

10 Fotos En las imágenes que ha compartido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparece el expresidente Bill Clinton y el empresario Jeffrey Epstein, con un cheque firmado por Donald Trump.

Aunque los investigadores reunieron numerosas pruebas de que Epstein abusó sexualmente de niñas menores de edad, encontraron escasas pruebas de que el bien relacionado financiero dirigiera una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos, según muestra una revisión de Associated Press de registros internos del Departamento de Justicia.

El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) examinó minuciosamente los registros bancarios y los correos electrónicos de Jeffrey Epstein. Registró sus domicilios. Pasó años entrevistando a sus víctimas y examinando sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo.

Los vídeos y fotos incautados en los domicilios de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a las víctimas sufriendo abusos ni implicaban a nadie más en sus delitos, escribió un fiscal en un memorando de 2025.

Un examen de los registros financieros de Epstein, incluidos los pagos que hizo a entidades vinculadas a figuras influyentes en el mundo académico, las finanzas y la diplomacia mundial, no encontró ninguna conexión con la actividad criminal, dijo otro memorando interno en 2019.

Aunque una de las víctimas de Epstein afirmó públicamente que la había “prestado” a sus amigos ricos, los agentes no pudieron confirmarlo y no encontraron otras víctimas que contaran una historia similar, según los registros.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.