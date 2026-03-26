Sacramento, California. La Legislatura de California votó el jueves para cambiar el nombre del Día de César Chávez por el Día de los Trabajadores Agrícolas luego de las explosivas acusaciones de abuso sexual contra el dirigente sindical.

Se espera que el gobernador demócrata Gavin Newsom firme rápidamente el proyecto de ley.

El cambio se produce después de que la semana pasada se hicieran públicas las acusaciones de que Chávez abusó sexualmente de niñas y mujeres durante sus días construyendo un importante movimiento por los derechos laborales de los trabajadores agrícolas en la década de 1960 en el corazón agrícola de California. Entre quienes lo acusaron estaba Dolores Huerta, quien codirigió el movimiento que eventualmente se convirtió en United Farm Workers.

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El esfuerzo del estado por cambiar el nombre del feriado forma parte de una ola de otras medidas para modificar monumentos en honor al hombre que, en las décadas de 1960 y 1970, ayudó a asegurar mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores agrícolas y había sido admirado por muchos líderes demócratas. El esfuerzo rápido y amplio por borrar el nombre de Chávez de la vida pública era anteriormente impensable, ya que su estatus solo se había vuelto más icónico desde su muerte en 1993.

La senadora republicana Suzette Valladares declaró el jueves que su familia construyó una vida en California trabajando en los campos y que el movimiento reunió a trabajadores de diferentes orígenes.

“Esto no se trata de una persona. Esto no se trata de una narrativa”, señaló. “Se trata de honrar generaciones de sacrificio, de resiliencia y esperanza”.

La presidenta pro tempore del Senado, Monique Limon, indicó que honrar a los trabajadores agrícolas es especialmente importante frente a las redadas federales en todo el estado el año pasado. Un trabajador en su distrito murió mientras era perseguido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el verano pasado, dijo Limon.

“Su muerte es un recordatorio de cuánto arriesgan los trabajadores agrícolas todos los días para poner comida en nuestra mesa”, señaló antes de la votación. “Nuestros trabajadores agrícolas nos recuerdan que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto”.

California fue el primer estado en designar el cumpleaños de Chávez, el 31 de marzo, como feriado para honrar al líder de derechos civiles hace casi 30 años. La Legislatura luego, en 2000, aprobó un proyecto de ley para convertirlo en un día libre oficial pagado para los empleados estatales y exigir que los estudiantes aprendan sobre su legado y su papel en el movimiento laboral en California. La legislación aprobada el jueves no aborda el requisito del plan de estudios. Los líderes estatales dijeron que están dialogando con funcionarios escolares para ajustar las lecciones.

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El proyecto de ley de California también fue aprobado en la Asamblea con apoyo bipartidista el lunes.

“No podemos ignorar las malas acciones y no deberíamos seguir celebrando a una sola persona cuando el movimiento en sí es mucho más grande”, declaró la asambleísta Cecilia Aguiar-Curry antes de la votación del lunes.

Desde que salieron a la luz las acusaciones, la Universidad Estatal de California en Fresno ha cubierto su estatua de Chávez, mientras que ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Sacramento han tomado medidas para borrar su nombre de monumentos públicos. Algunos abogaron por que el nombre de Huerta reemplace al de Chávez, y varios estados ya dijeron que no observarán el día.

A medida que se acerca su cumpleaños, ciudades de todo el país han rehecho o cancelado celebraciones anuales para honrarlo. En Tucson el fin de semana pasado, la Marcha y Mitin anual César Chávez y Dolores Huerta se redujeron y se rebautizaron. No hubo marcha ni exhibición de autos, y en su lugar se anunció como la Feria de Unidad Comunidad y Labor para centrarse de manera más amplia en los derechos laborales sin mencionar a Chávez.

En Grand Junction, Colorado, los organizadores del evento anual en el condado de Mesa ya habían impreso volantes y camisetas, todos con el nombre de Chávez. En los últimos días ha habido una avalancha de publicaciones en redes sociales para informar a la gente que el evento seguirá adelante el sábado como la celebración Sí, Se Puede.

En El Paso, Texas, el 31 de marzo se celebrará como el Día del Patrimonio Comunitario y Laboral.