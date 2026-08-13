NUEVA ORLEÁNS— Un antiguo agente de las fuerzas del orden acusado de planear el asesinato de personas negras en un tiroteo masivo durante un festival en Nueva Orleans fue puesto en libertad discretamente durante el verano, después de que un gran jurado determinara que no había pruebas suficientes para imputarle ningún delito.

Según los expedientes judiciales, un gran jurado de Luisiana se negó en junio a imputar a Christopher Gillum por un delito de terrorismo de Estado que podría haber acarreado una pena de hasta 15 años de prisión.

Gillum, que había permanecido detenido sin fianza, fue puesto en libertad poco después de la decisión del gran jurado y no se le imputan cargos en ninguna otra jurisdicción, según su abogado, Dylan Utley. Este se negó a hacer más comentarios.

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La puesta en libertad de Gillum no se había hecho pública hasta ahora.

El exagente de policía de 45 años, natural de Chapel Hill (Carolina del Norte), había sido detenido en Florida en abril con cientos de cartuchos y una pistola cuando se dirigía a Luisiana para cometer un tiroteo masivo, según la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa. En la investigación participaron el FBI y las autoridades de Luisiana, Carolina del Norte y Florida.

Las autoridades no especificaron el evento al que, supuestamente, Gillum tenía como objetivo, pero su detención se produjo en vísperas del Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans, que atrae cada año a cientos de miles de asistentes.

Gillum, que es blanco, había «manifestado recientemente su intención de hacer daño a “las personas negras”», según las autoridades. Su familia había denunciado su desaparición en Carolina del Norte y había indicado que tenía antecedentes de autolesiones.

Lester Duhe, portavoz de la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, afirmó en un comunicado que la familia de Gillum lo había trasladado «a un centro de tratamiento fuera del estado» y que no se le imputan nuevos cargos penales.

Duhe afirmó que había «varias cuestiones jurisdiccionales» que complicaban el caso después de que Gillum fuera extraditado a Luisiana tras su detención.

«La amenaza que se transmitió a un familiar se produjo, de hecho, en Carolina del Norte», afirmó Duhe. «El acusado no entró en el estado de Luisiana hasta después de su detención».

«Gillum tenía previsto viajar a los Cayos de Florida “durante el mismo periodo en el que se habría sospechado que viajara a Luisiana”», añadió Duhe.

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Gillum fue acusado, en virtud de una ley de Luisiana, del delito de «terrorismo», que exige que «exista un delito violento inminente o en curso, o que exista o esté a punto de existir una circunstancia que ponga en peligro la vida humana».

Jonathan Guidry, portavoz del gran jurado, se negó a hacer comentarios sobre la decisión de no imputar a Gillum.

Katherine Schweit, exfiscal de Chicago y antigua directiva del FBI que dirigió el programa de la agencia contra los tiradores activos, afirmó que los actos de violencia masiva frustrados no siempre dan lugar a autos de acusación, pero que los fiscales suelen presentar una serie de cargos penales siempre que sea posible.

«Es muy difícil convencer a un jurado, o a un gran jurado, de que algo podría haber ocurrido», declaró Schweit a The Associated Press.

Las autoridades policiales de Carolina del Norte, donde, según los registros judiciales de Luisiana, figura Gillum como residente, comunicaron a la AP que no tenían constancia de que hubiera sido puesto en libertad.

«Si tuviéramos a una persona acusada de tal acto, querríamos saber si, de hecho, regresó al condado de Alamance», afirmó Byron Tucker, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Alamance, en Carolina del Norte.

Nazneen Ahmed, portavoz del fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, ha declarado que el estado no tiene previsto presentar cargos contra Gillum.

La Fiscalía General de Florida no respondió a una solicitud de comentarios sobre si Gillum podría enfrentarse a nuevos cargos penales en su jurisdicción. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Luisiana tampoco respondió a los mensajes en los que se le pedían comentarios.

En un comunicado, la oficina del FBI en Nueva Orleans afirmó que la decisión de presentar cargos contra Gillum correspondía a la fiscalía.

El Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans se ha negado a hacer declaraciones.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.