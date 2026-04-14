La policía de Bahamas liberó a un hombre de Michigan que afirmó que su esposa desapareció tras caer por la borda de un pequeño bote en aguas cercanas al país insular, informaron las autoridades el lunes.

Brian Hooker, de Onsted, en el sur de Michigan, había estado bajo custodia policial desde el 8 de abril, luego de ser interrogado por las autoridades.

Las autoridades lo dejaron en libertad tras consultar con los fiscales, quienes recomendaron no presentar cargos en este momento, mientras la investigación continúa.

Brian Hooker dijo a la policía que su esposa, Lynette Hooker, de 55 años, cayó por la borda la noche del 4 de abril mientras viajaban en una lancha motorizada de 8 pies (2.4 metros) desde Hope Town hacia Elbow Cay, un grupo de pequeñas islas en el extremo oriental de Bahamas. Señaló que Lynette tenía las llaves del motor, lo que provocó que el motor se apagara y lo obligara a remar hasta la orilla.

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“Fuertes corrientes posteriormente la arrastraron y él la perdió de vista”, indicó la policía en un comunicado.

Tras llegar a la orilla, Brian Hooker alertó a alguien sobre la desaparición de su esposa a la mañana siguiente, según las autoridades.

Hooker ha negado haber cometido alguna irregularidad, según su abogada, Terrel Butler, quien no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios sobre su liberación.

La Guardia Costera de Estados Unidos abrió una investigación separada de la que llevan a cabo las autoridades de Bahamas.

La pareja había estado casada por más de 20 años y documentaba sus aventuras navegando por el Caribe en su página de Facebook “Sailing Hookers”. En 2023 publicaron videos comprando un velero al que llamaron Soul Mate en la ciudad costera de Rockport, Texas, y luego emprendiendo un viaje por el Golfo de México desde el puerto de Kemah, Texas.

El hogar de la pareja en Onsted está a unas 70 millas (120 kilómetros) al suroeste de Detroit.

La hija de Lynette Hooker, Karli Aylesworth, dijo a NBC News que es poco probable que su madre “simplemente se haya caído” del bote, señalando que era una navegante con experiencia. Indicó que la pareja había navegado durante años en sus viajes.

La pareja tenía antecedentes de conflictos, con Brian y Lynette Hooker acusándose mutuamente en 2015 de agresión, según un informe policial de Kentwood, Michigan, obtenido por NBC.

Brian Hooker, quien estaba intoxicado y sangrando por la nariz, dijo a la policía que su esposa lo había golpeado varias veces en el rostro, según el informe. También indicó que Lynette estaba bajo los efectos del alcohol. Ella fue arrestada y pasó la noche en la cárcel. Una orden de arresto fue denegada porque no estaba claro “quién inició la agresión”.