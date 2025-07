OLD ORCHARD BEACH, Maine. El jefe de policía de una localidad turística de Maine ha solicitado una investigación sobre la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de uno de sus agentes, quien, según el jefe, había sido autorizado por el Gobierno federal para trabajar en el país en mayo.

El ICE detuvo al agente de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach Jon Luke Evans, de Jamaica, el 25 de julio. La agencia afirmó que Evans se encontraba ilegalmente en Estados Unidos e intentó adquirir un arma de fuego de forma ilícita.

El ICE afirmó en un comunicado el lunes que Evans había entrado legalmente en Estados Unidos en septiembre de 2023 y había violado los términos de su admisión al exceder la duración de su visado. Sin embargo, la jefa de policía de Old Orchard Beach, Elise Chard, afirmó en su propio comunicado del lunes que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había verificado que Evans estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos en mayo de este año.

El Departamento de Policía de Old Orchard Beach y los funcionarios del ICE no respondieron a las solicitudes de información sobre el estado del caso de Evans. El martes no estaba claro si tenía acceso a un abogado.

El ICE y Chard presentaron versiones diferentes sobre el empleo de Evans en la ciudad. Chard dijo que el departamento fue notificado por funcionarios federales de que Evans estaba legalmente autorizado para trabajar en el país y que su documento de autorización no expiraría hasta 2030.

Dijo que el departamento está “angustiado y profundamente preocupado por este aparente error por parte del gobierno federal” y que investigará para determinar qué medidas puede tomar para garantizar el cumplimiento de la ciudad en el futuro. Afirmó que el departamento también llevaría a cabo una revisión interna de las circunstancias del caso.

“El Departamento de Policía de Old Orchard Beach nunca fue informado oficialmente de la detención de Evans, y el departamento conoció oficialmente los detalles del asunto en un comunicado de prensa emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”, dijo.

El ICE afirmó en un comunicado que Evans admitió ante sus agentes que intentó comprar un arma de fuego para su trabajo como agente de policía en la ciudad. Esto activó una alerta a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que coordinó con el ICE para llevar a cabo la detención, según afirmó la agencia en un comunicado.

Evans tenía previsto salir de Estados Unidos en octubre de 2023, pero nunca embarcó en su vuelo de salida, según el comunicado.

“Tenemos un departamento de policía que infringía a sabiendas la ley que se le había encomendado hacer cumplir para contratar a un extranjero ilegal”, afirmó en un comunicado Patricia H. Hyde, directora en funciones de la oficina local de Operaciones de Control y Expulsión de Boston del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Old Orchard Beach es un popular destino de vacaciones de verano en Maine, muy apreciado por su paseo marítimo, su playa y su parque de atracciones en el centro de la ciudad. Se trata de una comunidad muy estacional, que alcanza su máxima actividad en verano, cuando se llena de visitantes y requiere una mayor presencia policial que en los meses más tranquilos y fríos.

Maine es uno de los doce estados que permiten a los residentes no ciudadanos trabajar en las fuerzas del orden, según Chard. Se trata de empleados temporales a tiempo parcial a los que se les asignan diversas tareas, como la vigilancia comunitaria y la patrulla de playas a pie y en bicicleta, explicó.

Evans superó los exámenes físicos y médicos, así como la verificación de antecedentes, según Chard. También realizó el curso de formación estándar antes de ser destinado a su puesto, añadió.