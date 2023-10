La gira nacional Banned Bookmobile, una biblioteca itinerante con libros gratuitos que viaja por Estados Unidos como parte de la Semana de los Libros Prohibidos, arribó este domingo a Miami con el propósito de destacar títulos censurados y “la necesidad de una libertad educativa”, según sus organizadores.

En un encuentro celebrado en la librería Books & Books, de Coral Gables, ciudad aledaña a la de Miami, miembros de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, por su sigla en inglés) y de la revista The New Republic, acogieron este domingo el camión de esta biblioteca móvil que presentó 10 libros gratuitos para educadores, según Books & Books.

PUBLICIDAD

En general, la gira, como parte de la Semana de los Libros Prohibidos, transportará más de 1,000 libros gratuitos a varias ciudades estadounidenses, y en Florida, un estado donde una sola queja de parte del padre de un alumno puede llevar a que un libro sea retirado de las bibliotecas escolares, tiene programado visitar Tallahassee, la capital estatal, el próximo martes.

Banned Bookmobile ofrece “consejos de alfabetización, herramientas y recursos de desarrollo profesional sobre cómo los floridanos pueden tomar medidas para conservar los libros en gran medida”, detalla un comunicado.

El evento de este domingo, con acceso a padres, estudiantes y educadores, contó con la presencia del secretario-tesorero de la AFT, Fedrick C. Ingram; la presidenta de la organización United Teachers of Dade (UTD), Karla Hernández-Mats, y el cofundador de la Feria Internacional del Libro de Miami, Mitchell Kaplan.

“El sistema educativo de Florida debería proporcionar a los estudiantes la libertad de aprender y a los educadores la libertad de enseñar. Esto se logra ofreciendo una amplia gama de perspectivas, para desarrollar opiniones informadas y fomentar una apreciación por la diversidad y la inclusión, algo en lo que el gobernador de Florida no cree, ya que promueve la creciente ola de prohibiciones de libros y censura”, dijo a EFE Hernández-Mats, presidenta de UTD.

Según el comunicado de AFT, varios de los títulos destacados en la gira están actualmente sujetos a leyes de prohibición de libros introducidas en numerosos estados, “a pesar de que las encuestas muestran que los padres y el público se oponen abrumadoramente a tales leyes”.

PUBLICIDAD

La Asociación de Bibliotecas de EE.UU. ha advertido que en 2022 el país vivió una ola de censura de libros “sin precedentes” y Texas fue el estado con una mayor cantidad de quejas sobre libros “inadecuados” presentes en bibliotecas.

En el año escolar 2022-23, PEN America registró 3,362 casos de libros prohibidos, lo que supone un aumento del 33 % con respecto al año escolar anterior.

Concretamente en Florida, el gobernador Ron DeSantis, reelegido en 2022 y ahora aspirante a ser elegido candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano en 2024, ha dado a los padres de los alumnos más voz en las decisiones escolares que a los maestros y especialistas y ya hay tres libros retirados en las escuelas públicas del estado.

Uno de ellos, objeto de quejas por parte de padres de alumnos de una escuela del sistema público de Miami-Dade, “The Hill We Climb”, de Amanda Gorman, fue recitado por la poeta afroamericana en la toma de posesión de Joe Biden en 2021.

El poema fue retirado de la biblioteca para alumnos de enseñanza elemental de la escuela Bob Graham Education Center de Miami Lakes, otra ciudad de Miami-Dade, y trasladado a la biblioteca de los alumnos de más edad por una queja de una madre que afirma que es un poema que incita al odio.

Los otros dos libros retirados son “The ABC’s of Black History”, de Rio Cortez y Lauren Semmer, y “Love to Langston”, de Tony Medina y R. Gregory Christie, que corrieron la misma suerte en la misma escuela.

PUBLICIDAD

“Aquí en Estados Unidos, muchos de nuestros autores más famosos han sido prohibidos en un momento u otro. Mark Twain, F. Scott Fitzgerald, James Baldwin, Harper Lee y Toni Morrison. Estos son autores que nos hacen pensar (...(, pero siempre ha habido héroes que están dispuestos a oponerse a la prohibición de libros, la censura y el totalitarismo”, dice un video promocional de la gira Banned Bookmobile.

Organizada The New Republic, una revista estadounidense fundada en 1914 por líderes del movimiento progresista y que publica artículos sobre política, cultura contemporánea y artes, la gira comenzó el pasado 1 de octubre en Brooklyn, New York, y concluye, según el programa, el 28 de este mes en Houston, Texas.