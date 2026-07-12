Los residentes de algunos vecindarios de Philadelphia y condados aledaños limpiaban el domingo los daños generalizados causados por una línea de tormentas eléctricas severas y breves que pasó por la zona.

Las microrráfagas atravesaron la región la tarde del sábado, derribando árboles y cables eléctricos, inundando algunas calles y causando daños estructurales. Un edificio que se derrumbó en un vecindario del oeste de Filadelfia arrojó ladrillos a la calle, aplastó autos y bloqueó las vías del tranvía.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que al menos cuatro de las microrráfagas trajeron ráfagas de viento en línea recta de 60 a 70 millas por hora a los condados Montgomery y Filadelfia entre aproximadamente las 2:30 y las 3:15 de la tarde del sábado. Pese a las especulaciones de que los daños —incluida una parte del techo arrancada de un edificio de apartamentos de la Autoridad de Vivienda de Filadelfia— habían sido causados por un tornado, funcionarios del servicio meteorológico confirmaron que los vientos en línea recta fueron los responsables.

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Las microrráfagas en Filadelfia estuvieron entre una serie de fenómenos meteorológicos severos en Estados Unidos este fin de semana, que incluyeron olas de calor, inundaciones e incendios forestales.

En un comunicado de prensa emitido temprano el domingo por autoridades de Filadelfia, la alcaldesa Cherelle Parker señaló que recorrió múltiples vecindarios de su ciudad dañados durante la tarde y la noche del sábado. La ciudad emitió una Declaración de Emergencia por Desastre relacionada con las tormentas.

“Todos los niveles de gobierno están trabajando juntos hoy, esta noche y durante el tiempo que sea necesario para responder a esta tormenta, restablecer los servicios y ayudar a nuestros residentes a recuperarse. Ese es nuestro compromiso”, expresó Parker.

Funcionarios de la Autoridad de Vivienda de Filadelfia indicaron que 11 unidades residenciales se vieron afectadas por los daños en el techo y por el agua en su edificio de apartamentos. Todos los residentes fueron evacuados de manera segura a un refugio temporal antes de ser reubicados en un hotel cercano.

El personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de Filadelfia también ayudó a evacuar al menos una residencia privada debido a los daños, informaron funcionarios de la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.