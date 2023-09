Llueve y no escampa para el policía del condado Prince George en Maryland, que fue suspendido luego que un video en el que se le ve abrazando y besando a una mujer con la que luego se sube a un vehículo oficial, se volviera viral en las redes sociales.

Y es que ahora la esposa el cabo Francesco Marlett, Paula, y la mujer que se ve en el video, Paula Pinto, se han enfrascado en una controversia pública, tanto en redes sociales como en la prensa, según reseño el portal Ahora Mismo. Paula Marlett se desahogó sobre la situación en su página de Facebook y Pinto, hizo lo mismo.

Según The New York Post, Pinto dijo que el encuentro “no fue una aventura de una noche” porque ha estado con el oficial durante dos años. Sin embargo, el video viral no le sienta bien a su esposa, a juzgar por su publicación en Facebook.

“Parece que Virginia tiene mucho que decir sobre mí”, respondió Paula Marlett al New York Post.

En un comunicado, el Departamento de Policía del condado de Prince George dijo que su división de Asuntos Internos “está investigando activamente las acciones de un oficial de policía del Condado de Prince George, que fueron grabadas y publicadas en las redes sociales. El Departamento tiene conocimiento de dos videos que involucran al cabo Francesco Marlett y una mujer adulta. Tan pronto como la agencia tuvo conocimiento del primer vídeo el martes, la División de Asuntos Internos abrió una investigación y el jefe Malik Aziz suspendió decisivamente los poderes policiales de este oficial”.

Según el comunicado de prensa Aziz expresó su preocupación por el vídeo.

“Sé que las acciones del oficial que se ven en estos videos han provocado una variedad de emociones en la comunidad y han puesto de relieve negativamente a esta agencia y a las muchas mujeres y hombres trabajadores que visten nuestro uniforme. Espero que todos los oficiales se comporten de una manera que no deshonre a esta agencia ni a este condado. Les aseguro a los residentes del condado de Prince George que me tomo este asunto muy en serio”, dijo Aziz.

El video viral parece mostrar al oficial, mientras está de servicio, abrazando a una mujer antes de subir al asiento trasero de su patrulla.

Paula Marlett compartió el video en su página de Facebook y escribió: “Ahí van mi esposo y su amante”. Ella identificó a la mujer como Virginia Pinto, lo que Pinto confirmó.

Paula Marlett escribió en sus redes que el video se estaba volviendo viral en X: “No estoy bien. Aparece constantemente en mi maldito suministro de noticias y tengo que volver a verlo constantemente una y otra vez”.

En Facebook, la mujer publicó “gracias a todos. Sí, este es un momento muy difícil para mí y mis hijos. Por más vergonzoso y doloroso que sea, por favor visítenos. Necesitamos el apoyo, el amor y sobre todo el respeto de la comunidad y nuestras familias”, escribió.

“Sí, sé lo que ha estado pasando. No, no informaré a nadie sobre esta situación después de hoy. El esposo de Virginia la dejó ** hace mucho tiempo porque ella la engañó, así que ella y mi esposo decidieron hacer esto a mis espaldas durante años. No busco la opinión de nadie más, no necesito la opinión de nadie. Mi vida es mi vida. Tomaré decisiones en consecuencia. Te quiero todo. Excepto tú, Virginia, que te puedes pudrir en h*** b****”.

Sin embargo, Pinto respondió en su propia página de Facebook, compartiendo la publicación de Marlett. “No es que le deba una explicación a nadie, esta chica lleva un tiempo engañando a su marido. Lo se todo. Todos miren, esto es vida y ustedes no saben nada. No he hecho nada malo. Todo lo que quiero decir es que tienen información incorrecta. Paula Marlett no está contando toda la historia, lo cual entiendo, pero por favor no te enfades conmigo porque tu marido me quiere”, alegó.

Según informo la policía de Prince George, Francesco Marlett tiene un historial disciplinario en el departamento.

“En 2016, una administración anterior disciplinó internamente al cabo Marlett por cargos administrativos sostenidos de conducta impropia, abuso infantil y agresión en segundo grado”, dice el comunicado de prensa. “El oficial Marlett fue retirado del siguiente ciclo promocional y multado con $1500 por sus acciones”.

En ese incidente, según The Washington Post, Marlett fue acusado de azotar al hijo de su novia después de que el niño ensució la cama. Tras esto, el infante “se golpeó la cabeza contra una pared y perdió el conocimiento”.

