La detención por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos de dos hermanos adolescentes que eran miembros destacados de una banda de mariachi de Texas reconocida a nivel nacional ha desatado críticas por parte de diversos actores políticos, que señalan que la campaña de deportaciones del gobierno de Trump se ha excedido.

Los hermanos Antonio Gámez Cuéllar, de 18 años, y Joshua, de 14, fueron detenidos junto con su hermano de 12 años y sus padres el 25 de febrero, según un familiar y una novia que organizó una cuenta de GoFundMe para ayudarlos en el proceso. La familia se presentaba regularmente ante las autoridades migratorias, tal como se les indicó, y fue en una de esas citas cuando fueron detenidos, señalaron el familiar y la novia.

Los adolescentes eran miembros de la banda McAllen High School Mariachi Oro, que ha visitado la Casa Blanca, se ha presentado en el Carnegie Hall y ha ganado ocho campeonatos estatales.

Antonio fue liberado la tarde del lunes. Ni él ni sus abogados hicieron comentarios a los reporteros cuando salieron de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Raymondville, Texas.

Los otros cuatro integrantes de la familia fueron liberados de otro centro de detención en Dilley, Texas, dijo el representante demócrata por Texas Joaquin Castro, quien los visitó el lunes en dichas instalaciones ubicadas cerca de San Antonio .

Castro ya había visitado antes esa instalación cuando abogó por la liberación de un niño de 5 años de Minnesota, Liam Conejo Ramos, y de su padre ecuatoriano.

En una declaración enviada por correo electrónico, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo que el ICE había detenido a los padres, Emma Guadalupe Cuéllar López y Luis Antonio Gámez Martínez, y que ellos eligieron llevar a sus hijos con ellos. La familia ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023 cerca de Brownsville, Texas, dijo el portavoz, y agregó que la ley exige que permanezcan bajo custodia mientras se procesan sus solicitudes de asilo.

“A diferencia del gobierno anterior, el gobierno de Trump no va a ignorar el Estado de derecho”, indica la declaración, que añade que los hombres adultos sin hijos —específicamente, Antonio— no son detenidos en Dilley “por la seguridad de los niños dentro de la instalación” .

Aunque la familia pudo haber ingresado al país ilegalmente, es legal que soliciten asilo.

Funcionarios electos de todo el espectro político expresaron su apoyo a la familia, originaria de México, que había solicitado asilo en Estados Unidos y estaba realizando sus trámites migratorios.

“Desafío a mis colegas a trabajar juntos por nuevas políticas que no sólo protejan nuestra frontera, sino que hagan comunidades más seguras y que, en última instancia, sean de sentido común. Estas dos cosas no tienen por qué estar en contradicción”, dijo la representante republicana Monica de la Cruz, que representa a McAllen, después de la liberación de Antonio.

El alcalde republicano de McAllen, Javier Villalobos, indicó que apoyaba a la familia y agregó que sigue abogando por “vías responsables para personas respetuosas de la ley que quieren contribuir a nuestra economía, apoyar a sus familias y convertirse en vecinos productivos en McAllen”.

El representante Adriano Espaillat, un demócrata de Nueva York y presidente de la bancada hispana del Congreso, calificó la detención de la familia como “indignante” .

Los directores del mariachi de los chicos visitaron a la familia en el centro de detención de Dilley más temprano el lunes. Alex Treviño, el director de mariachi, y Neri Fuentes, el subdirector, dijeron que los niños estaban preocupados por perder sus habilidades para tocar.

“Estaban preocupados de que sus dedos no fueran a funcionar, porque no tienen instrumentos”, comentó Treviño.

Antonio, quien fue detenido separado de la familia debido a su edad, recientemente ganó el primer puesto de trompeta en una competencia estatal.

“Este año se va a graduar de la preparatoria e ir a la universidad y unirse a algunos otros grupos en la universidad. Quiere ser educador musical”, explicó Fuentes .