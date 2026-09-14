Lo que parecía un caso menor terminó convirtiéndose en un intenso debate en internet. El Departamento de Policía de Albany, Georgia, pidió ayuda para identificar a un hombre que recogió $30 del suelo dentro de un Walmart y se marchó sin entregar el dinero, una publicación que rápidamente generó miles de críticas y burlas en redes sociales.

Según la policía, otro comprador dejó caer accidentalmente los $30 mientras recorría la tienda. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre encontró el efectivo, lo recogió y continuó su camino sin avisar a los empleados del establecimiento.

Con esas imágenes, las autoridades difundieron una fotografía del hombre en Facebook y solicitaron la colaboración ciudadana para identificarlo.

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La publicación provocó una reacción inmediata. Muchos usuarios consideraron desproporcionado que la policía destinara recursos para localizar a alguien por una suma tan pequeña.

Entre los comentarios más repetidos estuvieron:

“¿Qué pasó con ‘el que lo encuentra se lo queda’?”

Otros ironizaron preguntando si también debían entregar a la policía las monedas que encuentran en el suelo o si ellos mismos podían pagar los $30 para cerrar el caso.

Aunque muchos pensaron que se trataba de una broma, la legislación de Georgia establece que apropiarse de una propiedad perdida puede constituir un robo si la persona no hace esfuerzos razonables por devolverla a su dueño. Ese fue el fundamento legal que motivó la investigación inicial.

Sin cargos

Días después de la controversia, la policía informó que el hombre devolvió el dinero a la persona que lo había perdido. Tras recuperar el efectivo, la víctima decidió retirar su denuncia, por lo que no se presentarán cargos criminales y el caso quedó cerrado.