La Navidad llegó temprano para alguien que compró un boleto de Powerball en una gasolinera a las afueras de Little Rock, Arkansas, con un premio de más de $1,800 millones.

El único ganador del sorteo de Nochebuena del miércoles acertó los cinco números ganadores y el Powerball, llevándose así el segundo premio mayor más grande en la historia de las loterías en Estados Unidos, y poniendo fin a una racha de tres meses sin un ganador del premio mayor.

A continuación, algunos datos clave sobre el premio de Powerball y lo que ocurre a partir de ahora.

PUBLICIDAD

¿Dónde se vendió el boleto?

El boleto ganador se vendió en una gasolinera Murphy USA en Cabot, un suburbio al noreste de Little Rock con una población aproximada de 27,000 personas. Un mensaje telefónico dejado en la tienda el viernes no fue devuelto, pero una portavoz de la compañía, Alejandra Barron, indicó por correo electrónico que las tiendas estuvieron especialmente concurridas en Nochebuena por la compra de boletos de Powerball.

Esta es la segunda vez que un gran premio se gana en una tienda Murphy USA. El año pasado, un boleto ganador de Mega Millions por $800 millones se vendió en una tienda Murphy Express en Sugar Land, Texas, explicó Barron.

Toda la comunidad de Cabot está llena de especulaciones sobre quién podría ser el ganador, dijo el alcalde de la ciudad, Ken Kincade.

“Está por todas partes en Facebook, Twitter”, expresó Kincade. “Todo el mundo está hablando de esto y quiere saber quién es”.

Debido a que la gasolinera está ubicada cerca de una importante autopista interestatal, Kincade señaló que también es posible que el ganador sea alguien de fuera del pueblo.

“Espero que sea un residente de Cabot, por supuesto”, añadió. “Eso sería maravilloso”.

¿Qué sucede ahora?

En Arkansas, los ganadores de la lotería tienen 180 días, o aproximadamente seis meses, para reclamar su premio, indicó Karen Reynolds, portavoz de la Lotería de Becas de Arkansas.

Según la ley estatal, los ganadores de premios superiores a $500,000 pueden solicitar que su identidad permanezca confidencial por hasta tres años, después de lo cual la información deja de estar exenta de divulgación. No obstante, si el ganador es un funcionario electo o un familiar cercano, la confidencialidad solo aplica por seis meses.

PUBLICIDAD

Las ganancias de la lotería están sujetas al impuesto estatal sobre ingresos, cuya tasa máxima en Arkansas es de 3.9%. Si el ganador opta por el pago único en efectivo de $834.9 millones, deberá pagar al estado de Arkansas más de $32 millones en impuestos.

La ley estatal también autoriza que se descuenten del premio impuestos atrasados, pensiones alimentarias vencidas y otros gravámenes o sentencias pendientes, en caso de que el ganador tenga deudas de este tipo.

Otros datos sobre Powerball

La última vez que alguien ganó el premio mayor de Powerball en Nochebuena fue en 2011, informó la empresa. Además, el sorteo ha sido ganado en Navidad (25 de diciembre) en cuatro ocasiones, la más reciente en 2013.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292.2 millones, diseñadas para generar premios acumulados cada vez más grandes cuando no hay ganadores.

Los funcionarios de la lotería endurecieron las probabilidades en 2015 para crear estos premios gigantes, aunque destacan que las probabilidades son mucho mejores para los numerosos premios menores del juego.

Los boletos cuestan $2, y Powerball se ofrece en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Los números ganadores de este sorteo fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el Powerball número 19.