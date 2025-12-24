Lo que comenzó como un chiste de pasillo terminó convirtiéndose en un premio de $100,000 del Powerball para nueve maestras de una escuela elemental en Carolina del Norte, que llevaban años jugando juntas.

Las educadoras de la Swansboro Elementary School se hacen llamar las “Nine Lucky Pirates”, en honor a la mascota de su escuela, y compraron el boleto ganador a un costo de $3 -con la opción de Power Play- en un Walmart de Swansboro, según explicó la lotería el lunes en un comunicado de prensa.

Las ganadoras fueron Leah Allen, Mary Brooks, Leah Cottle y Suellen Dixon de Swansboro; Lori Jones de Maysville; y Jill Kidd, Nicole Meadows, Cynthia Paredes y Melinda Whorley de Hubert.

“Hace 15 años todo empezó un poco como una broma y caminábamos por el pasillo diciendo: ‘si ganáramos eso, podríamos jubilarnos temprano’”, contó entre risas Meadows, una de las ganadoras.

La emoción fue tanta que, al enterarse del premio, Meadows apenas podía hablar. “Estaba hiperventilando”, recordó. Acto seguido comenzó la cadena de llamadas que desató la celebración entre el grupo.

“Ella dice: ‘¡ganamos!’, y yo digo: ‘¿qué?’, y Leah dice: ‘es en serio, ¡ganamos, ganamos!’”, relató Dixon.

Las nueve educadoras dividieron el premio, por lo que cada una recibió $11,110, y tras las deducciones federales y estatales, se llevaron a casa $7,972 cada una.