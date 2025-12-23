La Lotería Electrónica de Puerto Rico reveló los lugares donde se ganaron dos jugosos premios del Powerball tras el sorteo del lunes, 22 de diciembre.

El premio de $100,000 fue ganado en Cayey, donde un afortunado se llevó la cifra tras comprar una jugada automática en un supermercado Econo.

El segundo premio de $50,000 cayó en Salinas, donde otra persona también se hizo con la suma gracias a una jugada automática adquirida en una gasolinera Shell.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Las probabilidades de ganar el Powerball son de 1 en 292.2 millones, diseñadas para ofrecer premios millonarios.