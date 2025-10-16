Los días de la restricción para comprar cualquiera de los productos de la Lotería con dinero en efectivo están contados.

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández, informó este jueves que los trabajos para la implementación del “cashless” han avanzados y se encuentran en el proceso de programación de los sistemas. Prevé que entre enero a marzo del 2026, ya los consumidores puedan pagar la Lotería Tradicional o la Lotería Electrónica con tarjetas de débito o crédito, ATH Móvil o Apple Pay.

“Yo quisiera decir que, en enero, pero para ser un poco conservadora por cualquier situación que ocurra, esperamos que dentro de los primeros tres meses del año ya estemos en vivo para que las personas puedan utilizar tarjeta o ATH Móvil o Apple Pay”, manifestó la funcionaria en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

En la actualidad, la mayoría de las transacciones para comprar productos de la Lotería son en efectivo. Algunas gasolineras aceptan que, dentro de la totalidad de la compra, se añada, por ejemplo, alguna jugada de Powerball, Loto y Revancha, entre otros juegos, y se pague con tarjeta o ATH Móvil.

Ahora, con la liberación del método de pago en todos los comercios o vendedores, la funcionaria espera que se dupliquen las ventas. No expuso cuánto esto representaría en dinero. No obstante, auguró que más ayudas llegarían a entidades que se benefician con estas jugadas, como lo son las becas de la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), así como el Departamento de Recreación y Deportes.

Con esta entrada del “cashless”, la Lotería también busca aumentar sus puntos de ventas de la Lotería Electrónica a 2,550.

“Hasta ahora tenemos 2,400 agentes vendedores en la Lotería Electrónica y 4,000 vendedores de Lotería Tradicional”, mencionó Hernández.

Por otro lado, la funcionaria indicó que el nuevo juego instantáneo, llamado Jurassic World, ha roto récord.

Señaló que para su primera edición se vendieron $3.6 millones.

Este juego tiene el precio de $5 y se participa en dos sorteos.

“Este sorteo, como saben, tiene un ‘second chance’, donde el primero de octubre se seleccionaron 50 personas que recibieron unos premios alusivos al juego de Jurassic. Y el 2 de febrero se escogen 50 personas más. Una de esas tiene la oportunidad de viajar a Hawái y allá concursar por un $1 millón. Ciertamente, este juego rompió récord en la lotería y ya lanzamos el instantáneo de Navidad, el cual tiene dos premios mayores de $10,000 y más de $1.2 millones en premios menores”, precisó.