Una enfermedad transmitida por roedores es sospechosa de causar un brote a bordo de un crucero que ha matado a tres personas y enfermado a otras.

Los estudios indican que el hantavirus existe desde hace siglos, con brotes documentados en Asia y Europa. En el hemisferio oriental, se ha relacionado con la fiebre hemorrágica y la insuficiencia renal. No fue hasta principios de la década de 1990 cuando un grupo de hantavirus desconocido hasta entonces apareció en el suroeste de Estados Unidos como causa de una enfermedad respiratoria aguda conocida ahora como síndrome pulmonar por hantavirus.

La enfermedad acaparó la atención el año pasado tras la muerte de la esposa del actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, a causa de una infección por hantavirus en Nuevo México.

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La Organización Mundial de la Salud informó el domingo en un comunicado de que se están llevando a cabo investigaciones detalladas del brote en el crucero, que incluyen nuevas pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas. También está en curso la secuenciación del virus.

El virus lo transmiten los roedores y, más raramente, las personas

El hantavirus se propaga principalmente por contacto con roedores o con su orina, saliva o excrementos, sobre todo cuando el material se altera y se transmite por el aire, con el consiguiente riesgo de inhalación. Las personas suelen estar expuestas al hantavirus en los alrededores de sus casas, cabañas o cobertizos, sobre todo cuando limpian espacios cerrados con poca ventilación o exploran zonas donde hay excrementos de ratón.

La OMS afirma que, aunque rara vez ocurre, los hantavirus también pueden propagarse directamente entre las personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos empezaron a hacer un seguimiento del virus tras un brote en 1993 en la región de las Cuatro Esquinas, la zona donde confluyen Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Según Michelle Harkins, neumóloga del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México que lleva años estudiando la enfermedad y ayudando a los pacientes, fue un astuto médico del Servicio de Salud Indio el primero que observó un patrón de muertes entre los pacientes jóvenes.

La mayoría de los casos se dan en los estados occidentales. Nuevo México y Arizona son los más afectados, según Harkins, probablemente porque las probabilidades de encuentro entre ratones y humanos son mayores en las zonas rurales.

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La enfermedad comienza con síntomas parecidos a los de la gripe

Una infección puede progresar rápidamente y convertirse en una amenaza para la vida. Según los expertos, puede empezar con síntomas como fiebre, escalofríos, dolores musculares y, tal vez, dolor de cabeza.

“Al principio de la enfermedad, es posible que no se note la diferencia entre el hantavirus y la gripe”, afirma la Dra. Sonja Bartolome, del UT Southwestern Medical Center de Dallas.

Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. A medida que avanza la infección, los pacientes pueden experimentar opresión en el pecho, al llenarse los pulmones de líquido.

El otro síndrome causado por el hantavirus -fiebre hemorrágica con síndrome renal- suele aparecer una o dos semanas después de la exposición.

Las tasas de mortalidad varían según el hantavirus que causa la enfermedad. El síndrome pulmonar por hantavirus es mortal en aproximadamente el 35% de las personas infectadas, mientras que la tasa de mortalidad por fiebre hemorrágica con síndrome renal variaría entre el 1% y el 15% de los pacientes, según los CDC.

Muchas incógnitas sobre la enfermedad y el tratamiento

No existe tratamiento ni cura específicos, pero la atención médica precoz puede aumentar las probabilidades de supervivencia.

A pesar de años de investigación, Harkins afirma que aún quedan muchas preguntas por responder, entre ellas por qué puede ser leve en algunas personas y muy grave en otras y cómo se desarrollan los anticuerpos. Ella y otros investigadores han seguido a pacientes durante largos periodos de tiempo con la esperanza de encontrar un tratamiento.

“Muchos misterios”, dijo, señalando que lo que sí saben los investigadores es que la exposición de los roedores es clave.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.