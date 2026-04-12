A medida que se acerca la fecha límite para la declaración de impuestos, se espera que millones de estadounidenses reclamen nuevas exenciones del impuesto federal sobre la renta por propinas y salarios por horas extras disponibles por primera vez en virtud de una ley tributaria de amplio alcance promulgada por el presidente Donald Trump.

Pero muchas personas no obtendrán esas mismas deducciones cuando rellenen sus formularios estatales del impuesto sobre la renta. Esto se debe a que corresponde a cada estado decidir si se adapta a los cambios fiscales federales, y muchos han decidido no hacerlo.

En los estados que no se ajusten a los cambios fiscales federales, los trabajadores que reciban una deducción fiscal federal por propinas u horas extraordinarias seguirán debiendo impuestos estatales por esos ingresos.

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El plazo para presentar la declaración de la renta finaliza el miércoles para el gobierno federal y la mayoría de los estados. Esto es lo que hay que saber sobre los tipos impositivos estatales y las deducciones:

41 estados gravan sueldos y salarios

En la mayoría de los estados, los particulares deben rellenar dos formularios fiscales distintos. Primero, el formulario federal del impuesto sobre la renta. A continuación, un formulario estatal del impuesto sobre la renta. El orden es importante, porque la mayoría de los estados utilizan las cifras del formulario federal como punto de partida para calcular los impuestos estatales.

En ocho estados - Alaska, Florida, New Hampshire, Nevada, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming - no se grava el impuesto sobre la renta. El estado de Washington grava las ganancias de capital, pero no los sueldos y salarios. Missouri grava los sueldos y salarios, pero no las plusvalías.

Estados siguen gravando las propinas y las horas extra

Sólo una media docena de estados están reflejando la ley de Trump al ofrecer exenciones fiscales sobre las propinas y los salarios por horas extras o para los intereses de préstamos sobre vehículos nuevos ensamblados en Estados Unidos.

Estas tres deducciones fiscales están disponibles para los contribuyentes de Idaho, Iowa, Montana, Dakota del Norte y Oregón. Colorado ofrece las deducciones por propinas y préstamo de automóvil, pero no la deducción por horas extraordinarias. Alabama sólo ofrece la deducción por préstamo de automóvil.

Las leyes de varios estados aplican automáticamente los cambios fiscales federales a los impuestos estatales sobre la renta, a menos que el gobernador y los legisladores opten por no hacerlo, como hicieron los funcionarios de Colorado en relación con la deducción fiscal por horas extraordinarias. Pero en la mayoría de los estados, las desgravaciones fiscales sólo están disponibles si los funcionarios actualizan sus leyes estatales, como hicieron en Idaho.

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Arizona es una rareza

Los formularios del impuesto estatal sobre la renta en Arizona enumeran las deducciones fiscales por propinas, horas extraordinarias, préstamos para automóviles y residentes de edad avanzada, basándose en una orden ejecutiva de noviembre de la gobernadora demócrata Katie Hobbs. Ella asumió que la Legislatura liderada por los republicanos más tarde aprobaría un proyecto de ley que pone los recortes de impuestos en la ley estatal.

Pero la ley de Arizona se mantiene sin cambios. Hobbs vetó dos proyectos de ley de reducción de impuestos porque se opuso a las disposiciones que también habrían adoptado las exenciones fiscales corporativas de Trump. Y los legisladores no han aprobado un tercer intento.

“Es una situación extraordinariamente inusual”, dijo Adam Chodorow, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Arizona especializado en Derecho fiscal.

“Es probable que tengamos a mucha gente deduciendo propinas” y salarios por horas extraordinarias “que no tienen derecho legal a hacerlo”, dijo. “Pero el gobierno estatal les está dando instrucciones para que hagan esas deducciones”.

Es posible que Arizona aún pueda promulgar una ley que permita oficialmente las deducciones; incluso podría hacerse con carácter retroactivo, después de la fecha límite de presentación de la declaración de la renta.

Rebajas fiscales se hunden en dos estados

Los trabajadores que reciben propinas y los que hacen horas extraordinarias casi obtienen exenciones fiscales este año en algunos estados más.

Carolina del Sur amplió hasta el 15 de octubre el plazo para solicitar la devolución de impuestos, a fin de dar tiempo a la Asamblea Legislativa, dirigida por los republicanos, a acogerse a las deducciones fiscales federales. La legislación para hacerlo fue aprobada por la Cámara, pero fue derrotada en el Senado estatal.

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La Asamblea Legislativa de Wisconsin, dirigida por los republicanos, aprobó proyectos de ley para permitir las deducciones por propinas y horas extraordinarias. Pero el gobernador demócrata Tony Evers las vetó el 3 de abril.

Deben esperar para exenciones fiscales

Las autoridades de Georgia, Indiana y Michigan han promulgado leyes que permiten deducir fiscalmente las propinas y las horas extraordinarias a partir del ejercicio fiscal 2026. Eso significa que no están disponibles para las personas que actualmente presentan sus declaraciones de impuestos 2025.

Oregón, por su parte, podría avanzar en la otra dirección. La legislación pendiente ante la gobernadora demócrata Tina Kotek dejaría de ofrecer la deducción por préstamos para automóviles y algunas exenciones fiscales a las empresas para el ejercicio fiscal 2026.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.