Los estadounidenses acudirán a las urnas dentro de dos semanas, el próximo 3 de noviembre, en unas elecciones de medio mandato que se perfilan como un referéndum sobre la gestión del presidente, Donald Trump, y que determinarán si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso.

Los sondeos dibujan un escenario favorable para la oposición demócrata, lo que ha llevado a Trump a volcarse en la campaña, con mítines diarios esta semana en estados decisivos.

Según un análisis del portal Decision Desk basado en promedios de encuestas, los demócratas tienen un 77 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 56 % de recuperar el control del Senado.

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La Cámara de Representantes

La Cámara Baja renovará la totalidad de sus 435 escaños para una legislatura de dos años. Los republicanos cuentan actualmente con una estrecha mayoría de 219 escaños frente a los 214 de los demócratas, por lo que la oposición necesita una ganancia neta de tres para hacerse con el control.

Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, los demócratas lideran con claridad la intención de voto para esta cámara, con un 50.9 % de apoyo frente al 42.3 % de los republicanos.

En la última semana, Cook Political Report ha revisado sus pronósticos en once distritos a favor de los demócratas, muchos de ellos en estados tradicionalmente republicanos, y la oposición podría superar los 230 escaños.

Los republicanos afrontan especiales dificultades en los estados del Medio Oeste que votaron por Trump en 2024, pero donde ha crecido el descontento con su gestión económica, los elevados precios de la gasolina y la guerra de Irán.

Es habitual que el partido del presidente pierda el control de la Cámara Baja en las elecciones de medio mandato, algo que ya le ocurrió a Trump durante su primer mandato y que fue aprovechado entonces por los demócratas para iniciar juicios políticos en su contra.

El Senado

El 3 de noviembre también se renovarán 35 de los 100 escaños del Senado, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 53 senadores frente a los 47 del bloque demócrata.

La oposición afronta un escenario algo más difícil: necesita arrebatar cuatro escaños a los republicanos y conservar los suyos para alcanzar la mayoría en la Cámara Alta, que tiene entre sus competencias la confirmación de los jueces del Tribunal Supremo.

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Según las encuestas, la contienda está ajustada en siete estados: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas. Todos los escaños en disputa en esos estados están actualmente en manos republicanas, excepto el de Míchigan, que ocupa un demócrata.

Una de las contiendas que más atención ha suscitado es la de Texas, considerado durante años un bastión republicano, donde el demócrata James Talarico aventaja ahora en 2.2 puntos a Ken Paxton, aliado de Trump, según RealClearPolitics.

En Míchigan, Abdul El-Sayed, del ala más progresista del Partido Demócrata, aventaja en 2.6 puntos al republicano Mike Rogers, mientras que en Maine el demócrata Troy Jackson saca 1.6 puntos a la actual senadora republicana, Susan Collins.

Elecciones a gobernador

Además, 36 estados elegirán a sus gobernadores en unos comicios en los que los demócratas parten como favoritos en 20 y podrían hacerse con la mayoría de las gobernaciones del país por primera vez desde 2010.

Entre las victorias previstas figuran las de los demócratas Xavier Becerra en California y Kathy Hochul en Nueva York, mientras que los republicanos Greg Abbott y Byron Donalds encabezan las preferencias en Texas y Florida, respectivamente.

La contienda se presenta, en cambio, muy reñida en cuatro estados: Georgia, Nevada y Ohio, actualmente en manos republicanas, y Wisconsin, gobernado por un demócrata.

En Alaska, Cook Political Report sitúa como favorito al demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins, cuya victoria supondría el primer triunfo de su partido en una elección a gobernador en ese estado desde 1994.

La popularidad de Trump

En este contexto, Trump emprende esta semana una gira de mítines por Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia y Míchigan para tratar de movilizar a sus bases en un momento de baja popularidad.

Según una encuesta publicada el domingo por The Washington Post y ABC News, la aprobación del mandatario ha caído al 33 %, mientras que un 66 % de los estadounidenses cree que utiliza la Presidencia para enriquecerse.