NUEVA YORK (AP) - Ha sido una época confusa para las personas con préstamos estudiantiles. Los cobros se reanudaron y luego quedaron en suspenso. Al mismo tiempo, los prestatarios tuvieron que mantenerse al tanto de los cambios en los planes de perdón clave.

El año pasado, el controvertido plan SAVE presentado por la administración Biden terminó con un acuerdo de conciliación. El “Big Beautiful Bill” del presidente Donald Trump introdujo nuevos límites de endeudamiento para los graduados y planteó desafíos al programa de condonación de préstamos del servicio público. Mientras que varios cambios para los prestatarios de préstamos estudiantiles entrarán en vigor este verano, otras cuestiones clave siguen sin resolverse.

Más de 5 millones de estadounidenses se encontraban en situación de impago de sus préstamos federales para estudios en septiembre, según el Departamento de Educación. Millones se han retrasado en el pago de sus préstamos y corren el riesgo de impago este año.

Los prestatarios “realmente luchan por pagar sus préstamos y luego escuchar que la administración los está haciendo más caros y eliminando algunas de las herramientas y recursos que ayudan a la gente a pagar sus préstamos es realmente inductor al pánico”, dijo Winston Berkman-Breen, director legal de Protect Borrowers.

El mes pasado, el Departamento de Educación anunció que retrasaría los cobros involuntarios a los prestatarios de préstamos estudiantiles morosos hasta que el departamento finalizara sus nuevos planes de reembolso de préstamos. La fecha para ello aún no está clara.

Si eres prestatario de un préstamo estudiantil, aquí tienes algunas cosas clave que debes saber:

Si estabas inscrito en el plan SAVE

El plan SAVE era un plan de reembolso con algunas de las condiciones más favorables de la historia. Poco después de su lanzamiento fue impugnado ante los tribunales, dejando a millones de prestatarios de préstamos estudiantiles en el limbo. El pasado diciembre, el Departamento de Educación anunció un acuerdo para poner fin al plan SAVE. El futuro de los prestatarios inscritos en este plan de amortización aún está por determinar.

“Siete millones y medio de prestatarios que actualmente están inscritos en SAVE necesitan ser trasladados a otro plan”, dijo Berkman-Breen.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Educación dice que no inscribirá a nuevos prestatarios, denegará las solicitudes pendientes y trasladará a todos los actuales prestatarios de SAVE a otros planes de reembolso.

Se espera que el Departamento de Educación desarrolle un plan para la transición de los prestatarios del plan SAVE, sin embargo, los prestatarios deben ser proactivos para inscribirse en otros planes de pago, dijo Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet.

Si desea inscribirse en un plan de amortización en función de los ingresos.

Los prestatarios pueden solicitar los siguientes planes basados en los ingresos: el plan de amortización basado en los ingresos, el plan Pay as You Earn y el plan Income-Contingent Repayment.

“Todos tienen criterios similares y funcionan de forma parecida. El pago se fija como porcentaje de tus ingresos, no de lo que debes, por lo que suele ser más bajo”, explica Berkman-Breen.

El importe del pago en los planes basados en los ingresos es un porcentaje de los ingresos discrecionales, y el porcentaje variaría en función del plan. Jill Desjean, directora de análisis de políticas de la National Association of Student Financial Aid Administrators (Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera a Estudiantes), explica que, dado que muchas personas desean cambiar de plan, algunas solicitudes de planes de reembolso basados en los ingresos pueden tardar más tiempo en tramitarse.

Puede averiguar qué plan de amortización le puede ir mejor accediendo al simulador de préstamos del Departamento de Educación.

Si estás trabajando para conseguir la condonación de tu préstamo por servicio público

Todavía no hay cambios en el Programa de Condonación de Préstamos para Servicios Públicos. El año pasado, la administración Trump anunció planes para cambiar los requisitos de elegibilidad para las organizaciones sin ánimo de lucro participantes.

La política busca descalificar a los trabajadores sin fines de lucro si se considera que su trabajo tiene un “propósito ilegal sustancial.” La administración Trump dijo que es necesario bloquear el dinero de los contribuyentes de los infractores de la ley, mientras que los críticos dicen que convierte el programa en una herramienta de retribución política.

La propuesta dice que la actividad ilegal incluye el tráfico o la “castración química” de niños, la inmigración ilegal y el apoyo a organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida podría privar a algunos profesores, médicos y otros trabajadores públicos de la cancelación de préstamos federales.

“Se trata de algo que obviamente es muy estresante y angustioso para mucha gente, pero dado que no sabemos exactamente cómo se va a aplicar, cómo se van a definir estos términos, no es algo que se pueda planificar con antelación”, dijo Wood.

Aunque esta política está siendo impugnada por 20 estados liderados por demócratas, se espera que entre en vigor en julio. Mientras tanto, Wood recomienda que los prestatarios inscritos en el programa PSLF continúen haciendo pagos.

Si tus préstamos estudiantiles están en mora

Los cobros involuntarios de préstamos estudiantiles federales seguirán en suspenso. La administración Trump anunció a principios de este mes que está retrasando los planes para retener el pago de los prestatarios de préstamos estudiantiles que incumplan sus pagos.

A los prestatarios de préstamos federales para estudiantes se les puede embargar el sueldo y retener el reembolso de los impuestos federales si no pagan sus préstamos. Se considera que los prestatarios están en mora cuando llevan al menos 270 días de retraso en los pagos.

Si sus préstamos estudiantiles están en mora, puede ponerse en contacto con la entidad que se los concedió para solicitar un programa de rehabilitación de préstamos.

“Esencialmente llegan a un plan de pago en el que usted está haciendo un pago reducido”, Woods. “Después de cinco pagos exitosos en ese plan de rehabilitación, el embargo de salario cesará”.

Si piensas cursar estudios de posgrado

La “Gran Ley Bonita” de Trump ha cambiado la cantidad que los estudiantes de posgrado pueden pedir prestada de los préstamos federales para estudiantes. Anteriormente, los estudiantes de posgrado podían pedir préstamos hasta el coste de su título; las nuevas normas limitan la cantidad en función de si el título se considera un programa de posgrado o profesional.

Wood dijo que si usted está comenzando un nuevo programa y toma un préstamo después del 1 de julio, estará sujeto a los nuevos límites de préstamo.

Según el nuevo plan, los estudiantes de programas profesionales podrían pedir prestados hasta 50,000 dólares al año y hasta 200,000 dólares en total. Otros estudiantes de posgrado, como los de enfermería y fisioterapia, tendrían un límite de 20,500 dólares anuales y hasta 100,000 dólares en total.

El Departamento de Educación está definiendo los siguientes campos como programas profesionales: farmacia, odontología, veterinaria, quiropráctica, derecho, medicina, optometría, medicina osteopática, podología y teología.

Si quieres consolidar tu préstamo

La solicitud en línea para la consolidación de préstamos está disponible en studentaid.gov/loan-consolidation. Si tienes varios préstamos federales para estudiantes, puedes combinarlos en un único préstamo con un tipo de interés fijo y un único pago mensual.

El proceso de consolidación suele tardar unos 60 días en completarse. Solo puedes consolidar tus préstamos una vez.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.