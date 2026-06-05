Millones de jubilados en Estados Unidos podrían enfrentar una fuerte reducción en sus cheques mensuales del Seguro Social a partir de 2032 si el Congreso no toma medidas para corregir el déficit financiero del programa, según un nuevo análisis del Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB).

La organización advirtió que los beneficios de jubilación podrían sufrir un recorte automático de aproximadamente 24%, lo que equivaldría a una disminución promedio cercana a los $500 mensuales por beneficiario.

El problema se debe a que el fondo fiduciario que financia los pagos de jubilación del Seguro Social podría agotarse en menos de siete años. Si eso ocurre y no se aprueba una reforma antes de esa fecha, la ley obliga a reducir los pagos para ajustarlos a los ingresos disponibles, aunque los beneficios no desaparecerían por completo.

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“Los responsables políticos deben implementar cambios al programa lo antes posible para evitar estos escenarios”, alertó el CRFB en su informe.

Actualmente, alrededor de 63 millones de personas reciben beneficios de jubilación del Seguro Social en Estados Unidos, lo que representa cerca de uno de cada cinco estadounidenses.

Un golpe económico para millones de jubilados

Según el análisis, el recorte promedio nacional de $500 mensuales superaría incluso el gasto promedio que muchos hogares retirados destinan a alimentos cada mes.

Sin embargo, el impacto variaría según el estado. Connecticut encabezaría la lista de las reducciones más altas, con una pérdida promedio estimada de $556 mensuales por jubilado. Le seguirían Nueva Jersey ($554), New Hampshire ($553), Delaware ($549) y Maryland ($541).

Otros estados con recortes proyectados superiores a $520 mensuales incluyen Washington, Minnesota, Massachusetts, Michigan y Utah.

El CRFB explicó que el monto de los beneficios del Seguro Social depende de factores como los ingresos acumulados durante la vida laboral, la cantidad de años trabajados y la edad en la que cada persona comienza a recibir sus pagos.

Los estados más afectados por población

Además del impacto económico individual, el informe destaca que algunos estados tendrían una proporción especialmente alta de residentes afectados por los recortes.

Maine lideraría la lista, con un estimado de 22.9% de su población impactada. Le siguen West Virginia (22.4%), Vermont (22.0%) y Delaware (21.1%).

También figuran Montana, New Hampshire, South Carolina, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania y Florida entre los estados con mayor porcentaje de residentes dependientes del Seguro Social.

El informe advierte que estas diferencias podrían provocar efectos desiguales en las economías estatales y locales, particularmente en regiones donde una gran parte de la población depende de los pagos de jubilación para cubrir gastos esenciales.

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El Congreso aún puede evitar los recortes

Aunque el panorama es preocupante, los expertos señalan que todavía existe tiempo para evitar las reducciones si el Congreso aprueba cambios antes de que se agote el fondo fiduciario.

Las posibles soluciones incluyen aumentar los ingresos del sistema mediante cambios contributivos, reducir beneficios o aplicar una combinación de ambas medidas.

La última gran reforma al Seguro Social ocurrió hace más de 40 años, cuando el gobierno federal aumentó gradualmente la edad plena de jubilación de 65 a 67 años. En aquel momento, el programa estaba a solo meses de no poder pagar beneficios completos.

No obstante, el CRFB asegura que el desafío financiero actual es considerablemente mayor que el de 1983 y advierte que retrasar las decisiones hará que las medidas necesarias sean más severas.

“Restablecer la solvencia del Seguro Social requerirá enfrentar decisiones difíciles”, indicó la organización. “Los legisladores deben actuar rápidamente para evitar recortes profundos y abruptos que afectarían a todos los beneficiarios, independientemente de su edad o necesidad”.