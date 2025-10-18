Una onda tropical ubicada sobre el Atlántico central tropical, a unas 900 millas al este de las Islas de Barlovento, continúa generando una extensa zona de aguaceros y tormentas eléctricas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Aunque las probabilidades de desarrollo ciclónico se mantienen bajas en el corto plazo —0 % en las próximas 48 horas y 30 % en los próximos 7 días—, en NHC advierte que el sistema podría afectar las Islas de Barlovento en los próximos días con lluvias fuertes y ráfagas de viento.

El disturbio se mueve hacia el oeste a una velocidad aproximada de 20 millas por hora y se espera que continúe su trayecto a través del mar Caribe durante gran parte de la próxima semana.

Relacionadas Monitorean onda tropical que podría afectar al Caribe la próxima semana

A pesar de su baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical, el sistema podría generar condiciones húmedas en varias islas del Caribe, por lo que el ente recomienda mantenerse informados y atentos a futuras actualizaciones oficiales.