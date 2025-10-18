Lo que se sabe al momento de la onda tropical con potencial ciclónico camino al Caribe
El sistema pudiera dejas fuertes lluvias en la región.
Una onda tropical ubicada sobre el Atlántico central tropical, a unas 900 millas al este de las Islas de Barlovento, continúa generando una extensa zona de aguaceros y tormentas eléctricas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).
Aunque las probabilidades de desarrollo ciclónico se mantienen bajas en el corto plazo —0 % en las próximas 48 horas y 30 % en los próximos 7 días—, en NHC advierte que el sistema podría afectar las Islas de Barlovento en los próximos días con lluvias fuertes y ráfagas de viento.
El disturbio se mueve hacia el oeste a una velocidad aproximada de 20 millas por hora y se espera que continúe su trayecto a través del mar Caribe durante gran parte de la próxima semana.
A pesar de su baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical, el sistema podría generar condiciones húmedas en varias islas del Caribe, por lo que el ente recomienda mantenerse informados y atentos a futuras actualizaciones oficiales.