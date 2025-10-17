El Centro Nacional de Huracanes en Miami vigila una onda tropical ubicada en el Atlántico central, la cual podría afectar al Caribe la próxima semana.

Según el pronóstico más reciente, el sistema podría fortalecerse gradualmente mientras avanza hacia el oeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora.

Actualmente, la onda tiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico, estimada en 10% en las próximas 48 horas y 30% durante los próximos siete días.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que para el jueves de la próxima semana se espera un aumento en la humedad, el viento y la lluvia a medida que el sistema se acerque a la región.

“Se recomienda a los residentes y visitantes continuar monitoreando los pronósticos más recientes ante cualquier cambio significativo en las condiciones”, exhortó el Servicio Nacional de Meteorología.

La próxima tormenta que se forme en el Atlántico llevará el nombre de Melissa.

La temporada de huracanes concluye oficialmente el 30 de noviembre.