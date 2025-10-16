Un espectacular bólido, también conocido como meteoro brillante, fue avistado la noche del miércoles sobre los cielos de Puerto Rico, según confirmó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

El fenómeno ocurrió a las 10:33 p.m. y pudo ser observado desde múltiples puntos de la Isla.

De acuerdo con el vicepresidente de la SAC, Eddie Irizarry, se trató de una roca espacial de entre 1 a 2 metros de diámetro que se desintegró al entrar en la atmósfera terrestre.

“Se vio mirando hacia el sur, alumbrando todo el cielo por unos instantes”, indicó el experto.

El meteoro deslumbró con tonos verdes, azules y anaranjados, lo cual, según la organización, sugiere que el objeto contenía metales como magnesio, hierro y sodio, elementos comunes en meteoros.

¿Cayó algún fragmento?

La SAC explicó que, en caso de que algún fragmento del objeto haya sobrevivido la entrada atmosférica, habría caído al mar, al sur de Cabo Rojo. Sin embargo, no hay evidencia confirmada de impacto.

Este meteoro fue clasificado como esporádico, es decir, no asociado a ninguna lluvia de meteoros específica. Aun así, la SAC advirtió que durante octubre y noviembre se pueden observar otros meteoros brillantes debido a las Táuridas, una lluvia de meteoros conocida por su intensidad luminosa.

La organización exhortó a los entusiastas de la astronomía a estar atentos al cielo durante las próximas semanas, ya que podrían repetirse avistamientos similares.