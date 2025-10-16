Esta mañana, el cielo en Puerto Rico ofreció un espectáculo poco común: un sun dog, también conocido como parhelio, mientras un frente frío cruzaba la isla.

El fenómeno fue captado por múltiples personas mientras nubes tipo cirro adornaban el firmamento.

No es usual, pero en esta mañana captaron un efecto óptico, conocido como ￼parhelio o “sundog”. Se forma cuando la luz... Posted by Ada Monzon on Thursday, October 16, 2025

Según compartió la meteoróloga Ada Monzón, un parhelio ocurre cuando la luz solar se refracta en cristales de hielo hexagonales presentes en este tipo de nubes.

"Si se fija, el Sol está en el centro y hay dos pequeños arcoíris o áreas luminosas a ambos lados del Sol. Parece un halo solar, pero incompleto", explicó Monzón.

Desde Utuado por José González Posted by Deborah Martorell on Thursday, October 16, 2025

Los parhelios suelen observarse cuando el Sol está bajo en el horizonte, es decir, durante el amanecer o el atardecer.

Anoche también se avistó un espectacular bólido, o meteoro brillante, sobre los cielos de Puerto Rico, según confirmó la Sociedad de Astronomía del Caribe, sumando otra maravilla al cielo de la isla en menos de 24 horas.