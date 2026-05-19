Las autoridades identificaron a Cain Clark, un joven de 17 años, como el principal sospechosos del tiroteo en una mezquita de San Diego que dejó tres personas muertas.

Clark habría actuado junto a un segundo atacante del que no se han ofrecido mayores detalles.

Según la investigación, fue la propia madre de Clark quien alertó a las autoridades al indicar que su hijo podría tener pensamientos suicidas y que había abandonado la residencia familiar tras llevarse el vehículo de la familia y al menos tres armas de fuego. También señaló que el joven habría salido acompañado de otra persona vestida con ropa de camuflaje.

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Mientras los agentes entrevistaban a la madre y rastreaban el vehículo en el que habría huido el adolescente, recibieron la notificación de un tiroteo en una mezquita de San Diego, California.

El cuerpo de Clark, así como el de su acompañante fueron encontrados dentro de un vehículo. Se cree que ambos se privaron de la vida tras el tiroteo.

Estos son los datos conocidos sobre el joven hasta el momento:

Tenía 17 años y había asistido a la Escuela de Artes Creativas y Escénicas de San Diego.

y había asistido a la Escuela de Artes Creativas y Escénicas de San Diego. Actualmente, estaba matriculado en una academia de aprendizaje virtual del Distrito Escolar Unificado de San Diego, según reportó Los Angeles Times, que también indicó que el joven estaba próximo a graduarse de la escuela superior .

del Distrito Escolar Unificado de San Diego, según reportó Los Angeles Times, que también indicó que el joven . Anteriormente había practicado lucha libre en la escuela.

en la escuela. No tenía antecedentes disciplinarios relevantes, salvo un incidente en la escuela primaria en 2015, cuando golpeó a otro estudiante en la pierna, según datos revelados por CNN.

relevantes, salvo un incidente en la escuela primaria en 2015, cuando golpeó a otro estudiante en la pierna, según datos revelados por CNN. Las autoridades creen que pudo haber sido influenciado por discursos de odio encontrados en línea sobre el Islam.

Esta nota habla sobre suicidio, si usted, un familiar o alguna persona que conoce atraviesa por una crisis emocional, puede llamar a la Línea PAS al teléfono 1‑800‑981‑0023, que está disponible las 24 horas del día.