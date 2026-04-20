Un padre de Luisiana mató a tiros a ocho niños, incluidos siete de los suyos, y disparó e hirió a su esposa y a otra mujer en el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años.

El ataque del domingo por la mañana se produjo en dos viviendas de un barrio de Shreveport. El pistolero, identificado como Shamar Elkins, de 31 años, murió tras una persecución policial que terminó con los agentes disparando contra él, según las autoridades.

La policía no ha facilitado el motivo de los asesinatos. Los familiares dijeron que Elkins y su esposa se estaban separando y los líderes de la comunidad pidieron un ajuste de cuentas sobre la violencia doméstica cuando el tiroteo resonó en toda la ciudad, incluso en las aulas donde los niños asistían a la escuela.

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Esto es lo que hay que saber sobre el ataque.

18 Fotos Un padre de Luisiana disparó y mató a siete de sus hijos y a otro menor en un tiroteo en su casa.

Los tiroteos comenzaron antes del amanecer

El ataque comenzó antes del amanecer en un barrio al sur del centro de Shreveport.

La policía recibió el primer informe sobre las 5:55 a.m. de una persona que llamaba diciendo que estaban en la parte superior de una casa donde alguien había recibido un disparo, dijo el jefe de la policía de Shreveport, Wayne Smith. Cinco minutos más tarde, se informó a la policía de que Elkins había disparado a todos los que se encontraban en el interior de la casa de la calle 79.

Troy Brown, cuñado de Elkin, dijo que su mujer y su hija de 12 años habían escapado por el tejado de la casa.

Los agentes llegaron a los pocos minutos, pero otra llamada a las 6:07 a.m. informó de un segundo ataque en la cercana calle Harrison, donde la persona que llamó dijo que Elkins le había disparado antes de huir, según Smith. La policía recibió entonces la noticia de que el pistolero había robado un coche, lo que dio lugar a una persecución y, finalmente, a un intercambio de disparos.

Elkins fue declarado muerto aproximadamente una hora después de que la policía recibiera la primera llamada. No estaba claro si fue asesinado por los agentes o de un disparo autoinfligido, dijo Smith.

19 Fotos Personas se reunieron durante una vigilia de oración por los ocho menores muertos, víctimas del tiroteo masivo ocurrido en Shreveport, Luisiana.

El pistolero tenía una condena por delito grave con arma de fuego

Los registros judiciales mostraron que Elkins fue puesto en libertad condicional en 2019 después de declararse culpable de uso ilegal de armas. Un informe policial de ese caso decía que Elkins disparó cinco veces contra un vehículo y dijo a la policía que alguien en su interior le había apuntado con un arma.

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Según la ley de Luisiana, a una persona condenada por uso ilegal de un arma se le prohíbe tener un arma durante al menos 10 años después de cumplir su condena y la libertad condicional. Los investigadores no tenían conocimiento de otros asuntos de violencia doméstica que implicaran a Elkins, dijo el portavoz de la policía Chris Bordelon.

Las autoridades no han dicho cómo ni dónde obtuvo Elkins el arma utilizada en el ataque del domingo.

Elkins había servido en la Guardia Nacional de Luisiana de 2013 a 2020, tenía el rango de soldado raso y no tenía despliegues, dijo un portavoz de la guardia. Era especialista en sistemas de apoyo de señales y especialista en apoyo de fuego.

Según Brown, Elkins había ingresado voluntariamente en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos en enero durante algo más de una semana. Dijo que Elkins parecía “mejor cuando llegó a casa” y parecía estar bien un día antes del tiroteo.

Los niños asesinados eran todos menores de 12 años

Las edades de los ocho niños oscilaban entre los 3 y los 11 años. Además de los siete hijos de Elkins, su sobrino estaba entre los asesinados, según la oficina del forense de Caddo Parish.

Los familiares describieron a la esposa del pistolero, Shaneiqua Elkins, como una madre cariñosa que celebraba el éxito escolar de sus hijos y los vestía cuidadosamente antes de los eventos familiares.

Francine Monro Brown, prima de Shaneiqua Elkins, dijo que solía ver a los niños jugando en el patio los domingos por la mañana cuando pasaba por delante de la casa de camino a la iglesia. Los llamaba “felices” y “alegres”.

Familiar dice que la pareja se estaba separando

Elkins y su esposa se estaban separando y habían estado discutiendo sobre su relación antes del tiroteo, dijo Crystal Brown, prima de una mujer herida de bala en el ataque.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.