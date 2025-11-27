La Policía de Washington D.C. y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) continúan investigando el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que estaban destacados en la capital federal y fueron baleados ayer cerca de la Casa Blanca. Una persona fue detenida en la escena como presunto responsable.

Las autoridades informaron que ambos guardias permanecen hospitalizados en condición crítica, luego de que inicialmente reportaran que habían fallecido.

¿Qué se sabe sobre el sospechoso?

El FBI identificó al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, un inmigrante de 29 años que llegó a Estados Unidos desde Afganistán en 2021.

Lakanwal estuvo vinculado con varias entidades del Gobierno federal, incluida la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según declaró el director de la CIA, John Ratcliffe, en una entrevista con Fox News.

Además, se conoció que el hombre obtuvo un permiso para vivir en Estados Unidos por dos años bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. No está claro si el permiso había expirado o no.

El sospechoso, quien recibió una herida de bala y permanece hospitalizado, no ha cooperado con las autoridades, según varios reportes de prensa. Hasta el momento, no está claro cuál fue el móvil del ataque. Sin embargo, ocurre en medio de crecientes tensiones por la reciente movilización de efectivos de la Guardia Nacional a Washington D.C., ordenada por el presidente Donald Trump para apoyar el control del crimen en la capital, una medida que ha recibido críticas de legisladores y expertos en seguridad por su alcance y oportunidad.

Al momento, se sabe que los investigadores recuperaron una pistola que se cree fue utilizada en el tiroteo contra los miembros de la Guardia Nacional y trabajan para determinar cuándo y cómo el sospechoso la obtuvo.

La pesquisa continúa.