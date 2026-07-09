HOUSTON — Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a Lorenzo Salgado Araujo mientras este ciudadano mexicano llevaba a su equipo de construcción a una obra en Houston.

El ICE afirmó que detuvo a Salgado Araujo el martes porque había entrado en el país sin permiso legal y no detuvo su furgoneta cuando los agentes intentaron darle el alto, sino que embistió con su vehículo. La agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, no ha publicado vídeos ni fotos que respalden su versión de los hechos.

La familia de Salgado Araujo afirmó que él ya casi había completado el largo proceso para regularizar su situación en EE. UU., tras haber vivido y trabajado en el país durante 35 años, y que sabía qué hacer si se le acercaba el ICE.

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Afirmaron que el ICE utilizó vehículos camuflados y que Salgado Araujo pensó que le iban a atracar. La familia se unió a los activistas de derechos civiles para exigir una investigación exhaustiva e independiente.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo de Salgado Araujo:

El tiroteo tuvo lugar en una calle de Houston

En las redes sociales se han publicado muy pocos datos, incluido cualquier vídeo del tiroteo en sí, a diferencia de lo ocurrido en otros casos de fallecimientos en los que han estado implicados agentes del ICE.

Según la versión de los hechos de ICE, difundida horas después del tiroteo, Salgado Araujo recibió un disparo tras desobedecer las órdenes e intentar embestir a un agente, quien disparó en defensa propia. La agencia no ha publicado ningún vídeo, fotografía ni información adicional desde ese comunicado inicial.

Un vídeo grabado por la transeúnte Juliet Martínez muestra las secuelas del tiroteo. Un vehículo negro está aparcado en ángulo frente a una furgoneta blanca, con las puertas de ambos completamente abiertas. Un hombre ensangrentado y esposado gime con fuerza en el suelo y le tiembla la pierna. Otros agentes federales se encuentran junto a al menos otros tres hombres esposados.

El ICE no ha hecho públicos los nombres de los demás hombres detenidos, pero la familia de Salgado Araujo identificó a uno de ellos como su hermano. Las familias de los otros dos hombres afirmaron que pudieron hablar brevemente con ellos el miércoles y que se encuentran detenidos.

La familia de Salgado Araujo afirma que trabajó duro para alcanzar el sueño americano

Salgado Araujo y su esposa se trasladaron a Estados Unidos después de conocerse en México cuando eran adolescentes y decidir que querían una vida mejor para su futura familia, según contó su hijo, Ronaldo Salgado.

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Este padre de tres hijos construía casas en las afueras de Houston, montó su propio negocio y formó su propio equipo de trabajadores. Según su familia, no tenía antecedentes penales.

Ronaldo Salgado, el hijo mayor, se hizo profesor. Dijo que uno de sus hermanos es ingeniero y que el otro está estudiando ingeniería en la universidad.

La esposa de Salgado Araujo le preparaba el almuerzo todos los días, ya que él se marchaba al amanecer, y le tenía lista una cena abundante cuando regresaba al atardecer. Era un hombre tranquilo al que le encantaba acariciar a su perro y sentarse en el porche a escuchar música, según contó su hijo.

«Así es como quiero que el mundo conozca a mi padre. No como alguien a quien dispararon y mataron, sino como un hombre de familia, un hombre que entendía que las cosas buenas llegan a quienes se esfuerzan», declaró Salgado durante una rueda de prensa celebrada el miércoles.

Al menos 8 muertos hasta el momento en la campaña de represión contra la inmigración

Salgado Araujo fue, al menos, la octava persona que falleció durante la campaña de control de la inmigración llevada a cabo por la Administración Trump. Ningún agente de inmigración ha sido imputado por estas muertes y las grabaciones de vídeo de varios tiroteos anteriores contradicen las versiones de los agentes federales.

El caso más conocido de estos asesinatos tuvo lugar durante la represión invernal en Minnesota, donde los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti fueron abatidos a tiros durante las protestas.

Se produjeron otras dos muertes por disparos durante controles de tráfico, entre ellas la de Rubén Ray Martínez, de 23 años, que fue asesinado en Texas en marzo de 2025. Su muerte no se hizo pública hasta casi un año después.

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Un trabajador agrícola se cayó del tejado de un invernadero y se rompió el cuello en California, y dos de las muertes se debieron a que unos hombres fueron atropellados por vehículos cuando intentaban huir.

México tiene previsto presentar una denuncia penal por la muerte de sus ciudadanos

La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que es hora de intensificar las protestas en México más allá de los canales diplomáticos tras el asesinato de Salgado Araujo.

«Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, porque no podemos quedarnos callados» ante la muerte de mexicanos «cuyo único delito es trabajar honradamente en Estados Unidos», afirmó Sheinbaum.

México presentará denuncias penales ante los tribunales estadounidenses por el presunto asesinato de tres mexicanos durante operaciones del ICE y por la muerte de otros 14 mientras se encontraban bajo custodia del ICE, según declaró el jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Roberto Velasco, durante una rueda de prensa presidencial.

Las denuncias, presentadas contra los responsables de las muertes, se remitirán a las fiscalías estatales y al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Irá acompañadas de acciones civiles contra las empresas que gestionan los centros de detención con el fin de poner fin a las violaciones de los derechos humanos, afirmó Velasco.

Surgen dudas sobre quién investigará el tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional informó el martes de que la oficina del Inspector General del departamento estaba investigando el tiroteo.

La familia de Salgado Araujo y los líderes de los derechos civiles han exigido una investigación independiente.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ofreció una recompensa de 5.000 dólares a cambio de vídeos y otras pruebas, y advirtió de que el ICE podría ocultar o destruir cualquier material que los ciudadanos entregaran a la agencia.

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El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, afirmó que la familia de Salgado Araujo y la comunidad merecen conocer la verdad, pero que, en estos momentos, las autoridades federales son las únicas encargadas de la investigación.

El alcalde de Houston, John Whitmire, afirmó que la policía municipal no participó en ninguna fase de la persecución ni del tiroteo y que no tiene jurisdicción sobre los agentes federales.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.