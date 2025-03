El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, por sus siglas en inglés) recibió una propuesta para dar $5,000 a los estadounidenses que cumplan los requisitos para que compartan los ahorros obtenidos por el grupo, y usted debería hacer estas cuatro cosas en caso de que reciba ese dinero.

Si bien todavía no es algo concreto ya que solo se trata de una propuesta y, antes de efectuarse, deberá pasar por el Congreso, en caso de que se haga realidad, existen cuatro pasos fundamentales que deberá seguir para maximizar el rendimiento del cheque, según indicó Go Banking Rates:

PUBLICIDAD

Iniciar o hacer crecer su fondo de emergencia: la mayoría de los expertos recomiendan tener ahorrado entre tres y seis meses de gastos de subsistencia para emergencias, y más aun entendiendo que a muchos estadounidenses les cuesta llegar a fin de mes. Pagar la deuda: abonar las deudas de las tarjetas de crédito con el dinero que usted podría recibir del DOGE puede acelerar el proceso de liberación de deudas, favoreciendo a que las personas alcancen sus metas personales. Ahorrar para objetivos a corto plazo: si tiene poca o nula deuda, puede destinar el dinero a una meta que signifique un avance personal a corto plazo, como por ejemplo comprar un coche nuevo, una casa, realizar mejoras en su hogar o hacer un viaje extenso. Impulsar el ahorro para la jubilación: puede ser una buena forma de impulsar los esfuerzos de los estadounidenses, que están perdiendo terreno en lo que respecta a la jubilación.

¿Quiénes no podrían recibir el cheque del DOGE en Estados Unidos?

De acuerdo con el San Francisco Chronicle, si bien no es seguro que se vaya a concretar el envío de los cheques de US$5,000 por parte del DOGE, hay un importante grupo de residentes que no podrán recibirlo en caso de que se realice: las personas de bajos ingresos que no pagan impuestos federales.

Esto se debe a que el programa está destinado exclusivamente a ayudar a los hogares que contribuyen con impuestos federales. Por lo tanto, quienes no tengan una obligación tributaria federal, se quedarán marginados de la obtención de este estímulo, que puede ser de una gran ayuda económica para muchas familias.