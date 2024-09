Washington. Los actores de ascendencia puertorriqueña Liza Colón Zayas y Anthony Ramos aparecieron este sábado junto al candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, en un mitin en el estado clave de Pensilvania.

Colón Zayas fue la primera en subirse al escenario, gritando en español: “¡Hola Pensilvania!”. Recordó cómo el domingo pasado hizo historia al convertirse en la primera latina en ganar un Emmy en la categoría de mejor actriz de reparto en una serie de comedia, reconocida por su papel de Tina Marrero en ‘The Bear’.

“Ahora que sé algo sobre hacer historia, estoy aquí para decirles que podemos hacer historia nuevamente enviando a Kamala Harris y Tim Walz a la Casa Blanca. ¡Sí se puede!, ¿verdad? Porque como muchos de ustedes, estoy aquí gracias al trabajo duro y los sacrificios que hicieron nuestros antepasados”, afirmó.

La actriz, cuyos abuelos emigraron de Puerto Rico a Nueva York, destacó el poder que tienen los latinos para decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. “Por todos los latinos, no podemos volver atrás, no podemos volver a ver a nuestros hijos enjaulados. No podemos volver a las políticas de separación familiar y deportación masiva”, declaró.

El público se mostró entusiasmado con la intervención de la actriz, a la que ovacionaron en varias ocasiones, coreando “we are not going back” (no vamos a retroceder), que se ha convertido en uno de los lemas de la campaña de Harris y Walz.

El mitin tuvo lugar en una escuela de la localidad de Allentown, donde el 54 % de la población se identifica como latina y que se ubica en el este de Pensilvania, en la región de Lehigh Valley, considerada “fundamental” para ganar el estado.

A ColónZayas le siguió Ramos, cantante y actor galardonado con un Grammy al Mejor Álbum de Teatro y nominado al Emmy en 2021 al mejor actor de reparto en una serie limitada o película televisiva por la adaptación del musical ‘Hamilton’, de Lin-Manuel Miranda.

“No voy a subir aquí y simplemente decir que todos salgan a votar. No, no, no, ¡todos salgan y voten por Kamala Harris y Tim Walz!”, pidió el actor.

El mitin se enmarca en un esfuerzo renovado de la campaña para llegar a los votantes latinos con motivo de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, que reconoce las contribuciones e influencia de los hispanos en la historia y la cultura de Estados Unidos y se celebra cada año, del 15 de septiembre al 15 de octubre.

El equipo de la vicepresidenta y candidata, Kamala Harris, y de su compañero de fórmula tiene en Pensilvania 50 oficinas y asegura estar llevando a cabo allí una de las campañas presidenciales más agresivas de la historia reciente, alcanzando todos los rincones del estado.

Pensilvania es a su vez un estado bisagra, decisivo por sus 19 votos electorales y puede tener en su mano el poder de decantar la balanza hacia los demócratas.

El actual mandatario, Joe Biden, ganó allí en 2020, pero el expresidente republicano y candidato en estos comicios, Donald Trump, se hizo con la victoria en 2016.