Cada vez más gobernadores cambian de postura o toman más medidas para apretarles las tuercas a los centros de datos, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato y la opinión pública se vuelve en contra de los colosos hambrientos de energía que los gigantes tecnológicos construyen para impulsar productos de inteligencia artificial y la computación en la nube.

La reacción contra los enormes almacenes de servidores envuelve las contiendas por la gobernación en algunos de los estados más grandes del país y en campos de batalla presidenciales.

El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, afirmó el martes que su administración ya no pondrá los proyectos de centros de datos al frente de la fila a la hora de emitir permisos de construcción ni les concederá una lucrativa exención fiscal si no cumplen ciertos estándares.

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Entre ellos figuran planes para pagar el costo total de su electricidad, limitar el uso de agua y emprender una campaña local de acercamiento en la comunidad.

Shapiro, considerado un posible aspirante a la Casa Blanca en 2028, enfrenta una creciente presión de su rival republicana, Stacy Garrity, mientras comunidades de todo el estado se rebelan contra los centros de datos propuestos.

En un comunicado, Shapiro manifestó que Pensilvania ve “una cantidad inaceptable de propuestas especulativas de centros de datos que inundan nuestro estado —muchas de ellas encabezadas por desarrolladores que no tienen consideración por las comunidades locales”.

Mientras tanto, en Texas, la aspirante demócrata Gina Hinojosa difundió el martes un anuncio de televisión en mercados rurales en el que acusa al gobernador republicano Greg Abbott de “traicionarlos” en favor de ejecutivos y empresas de centros de datos.

El anuncio se emite mientras Hinojosa, legisladora estatal, busca de manera agresiva aprovechar una corriente subterránea de descontento en bastiones rurales republicanos por los centros de datos, percibidos como una amenaza a la vida rural, las tierras de ranchos y los menguantes suministros de agua.

Las posturas cambian mientras los aspirantes capitalizan el creciente descontento

En otro momento, Shapiro y Abbott habían promovido los centros de datos y buscaban atraerlos activamente.

Pero en las últimas semanas, Abbott ordenó a los organismos reguladores que tomaran medidas para garantizar que los texanos no pagaran facturas de electricidad más altas a causa de los centros de datos, e incluso les dijo que frenaran los proyectos de esos centros hasta que completen su trabajo.

También prometió impulsar el próximo año una agenda legislativa para imponer regulaciones a los centros de datos, incluida la eliminación de la exención fiscal estatal de más de 1.000 millones de dólares al año.

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Durante gran parte del último año, un creciente número de proyectos de centros de datos ha sido rechazado en votaciones de juntas locales de zonificación o de permisos en todo Estados Unidos, mientras residentes indignados abarrotan reuniones municipales antes tranquilas.

La pérdida de espacios abiertos, tierras agrícolas, bosques o del carácter rural es una gran preocupación. También lo es el daño a la calidad de vida, a los valores de las propiedades o a la salud por los generadores diésel en el lugar que se encienden o por el zumbido constante de los servidores. Otros temen que los pozos y acuíferos puedan secarse o que las facturas de electricidad se disparen.

Los centros de datos pequeños y de bajo perfil existen desde hace décadas. Pero la explosión de los chatbots de inteligencia artificial ha dado lugar a centros de datos más grandes que cualquier cosa que casi cualquier pueblo haya visto. Algunos de ellos tienen un tamaño mayor que un estadio de fútbol americano o una fábrica y consumen más energía que algunas ciudades pequeñas.

Algunos funcionarios quieren que los centros paguen su propia electricidad y limiten el uso de agua

Los funcionarios también están molestos por el aumento de la factura de la exención del impuesto sobre las ventas que la mayoría de los estados ofrece a los centros de datos.

En Arizona, la gobernadora demócrata Katie Hobbs, que busca la reelección, logró que los legisladores aceptaran imponer una moratoria de tres años a la exención del impuesto sobre las ventas del estado para los centros de datos. Hobbs, que había votado a favor de crear los créditos fiscales cuando era legisladora, lo calificó como “un regalo corporativo”.

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La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, que busca la reelección, ordenó una prohibición de un año para los grandes centros de datos con el fin de dar tiempo al estado para imponer protecciones para el medio ambiente y su red eléctrica.

Shapiro no es el único posible aspirante a la Casa Blanca en 2028 que ha intensificado sus críticas a los centros de datos. El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, que se postula para un tercer mandato, detuvo nuevas exenciones del impuesto sobre las ventas para centros de datos del estado hasta que los legisladores impongan estándares más estrictos a sus operaciones.

En Ohio, los candidatos demócrata y republicano a gobernador —la doctora Amy Acton y Vivek Ramaswamy— presentaron en días recientes políticas rivales sobre centros de datos que exigían que los desarrolladores cumplieran estándares más estrictos antes de construirlos.

La oposición a los centros de datos no es necesariamente un camino a la victoria

En Wisconsin, el candidato demócrata a gobernador, David Crowley, derrotó por un estrecho margen a una rival cuyo eje central de campaña fue su llamado a una moratoria de un año sobre la construcción de centros de datos.

Crowley ha adoptado un enfoque más matizado, al afirmar que las comunidades locales deben tener autoridad de veto, y al mismo tiempo señalar que los centros de datos forman parte de la economía moderna y podrían aportar importantes beneficios monetarios al estado.

Su rival republicano, el representante Tom Tiffany, ha atacado a Crowley por el tema, incluso en un anuncio de televisión difundido esta semana en el que lo llama “David Crowley, el de los centros de datos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.