El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), el organismo que lleva la estrategia nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, anunció este lunes que realizará 12 debates para las próximas primarias presidenciales a partir del mes de junio.

Los dos primeros debates se realizarán en junio y julio, y el DNC prevé celebrar el último en marzo de 2028.

Con este anuncio el Partido Demócrata se pone en marcha después de las elecciones de medio mandato en las que obtuvo un resultado histórico que le ha llevado a arrebatar la mayoría en el Congreso a los republicanos.

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“Los demócratas estamos a la ofensiva después de nuestras victorias históricas en las elecciones de medio mandato, y el DNC sigue con el pie en el acelerador mientras nos encaminamos al ciclo de 2028”, dijo el presidente del DNC, Ken Martin, en un comunicado.

“El proceso justo y transparente y el equipo de liderazgo experimentado que anunciamos hoy mantendrán unido a nuestro partido, fortalecerán a nuestro eventual candidato y pondrán a los demócratas en condiciones de recuperar la Casa Blanca”, explicó Martin.

El DNC dará en enero más detalles sobre los debates de las primarias de 2028, entre ellos las fechas y las sedes.

Desde la organización demócrata adelantaron que los primeros debates podrían realizarse en dos noches consecutivas “para dar cabida a un número potencialmente grande de candidatos”, y explicaron que, en ese caso, los participantes se decidirán por sorteo, con un máximo de 20 candidatos entre ambas noches.

Además de anunciar las fechas de los debates, los demócratas dieron a conocer este lunes otra novedad sobre la financiación de la campaña, y es que los candidatos tendrán que firmar un compromiso para frenar la influencia de las grandes donaciones de dinero en política.

Los candidatos deberán denunciar públicamente el gasto de los súper PAC, que son organizaciones que pueden recaudar y gastar cantidades ilimitadas de dinero para apoyar o atacar electoralmente a candidatos, pero lo hacen de manera independiente de sus campañas.